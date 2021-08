Andrea Verešová prchla k moři, v sexy plavkách promluvila o šikaně

Andrea Verešová většinu roku tráví u moře, kde opaluje své božské křivky. Bývalá miss Slovensko pravidelně sdílí se svými fanoušky žhavé fotky ze slunných destinací, tentokrát ale přidala dvojnásobná maminka i proslov o problémech žen v jednadvacátém století.

Andrea Verešová minulý rok řešila velice nepříjemnou situaci. Poté, co neznámý pachatel vypustil do světa údajně falešné porno modelky, na kterém si užívá sexuálních hrátek s manželem Danielem Volopichem, raději se stáhla i s rodinou mimo Českou republiku.

Moře a slunce si dvojnásobná maminka užívá naplno a samozřejmě fanouškům dokumentuje svůj pobyt sexy fotkami v plavkách.

Svůj poslední snímek obohatila Verešová textem, který si půjčila od své slovenské kamarádky ze showbyznysu, Dary Rolins.

Verešová předvedla ve 41 letech dokonalou figuru

"Dnes si dovolím citovat Daru Rolins, protože lépe bych to nevyjádřila, ani nenapsala. Neměla bys tolik jíst, najez se pořádně! Jsi moc tlustá, jsi moc hubená. Ty se nemusíš malovat, mohla ses trošku namalovat. Máš slovo, mluv/to je chlapská záležitost, nemíchej se do toho. Zavře občas pusu?/Moc toho nenamluví. Jsi příliš samostatná, jsi úplně nesamostatná. Ta krátká sukně je moc krátká/v té dlouhé sukni vypadáš jak babička. Jak to myslíš, že nepiješ?/ No, holka, dost piješ. Ukaž, co v tobě je, odvaž se./Můžeš si za to sama, neměla ses tak předvádět. Ta je úplně blbá./Ta je nějak moc chytrá… Neexistuje nic jako ideální stav, protože každý vidíme, hledáme ideál jinde a jinak. Žádné parametry nejsou směrodatné v rámci určování krásy, dokonalého stavu či způsobu provedení. Je to o nás. O mně, o tobě. O našem pocitu, našem pohledu, názoru na věc," sdílela Andrea Verešová text Dary Rolins.

Modelka moc dobře ví, o čem je řeč. Kvůli falešným porno videím si totiž prošla peklem a zažila nepříjemné lynčování veřejnosti. Kritiku sklidila také nedávno, když komentovala ničivé tornádo na Moravě a přidala lascivní fotku, kterou raději po přívalu komentářů smazala.

Domů se modelka vrací jen za prací

Andrea Verešová po trapasu s fake pornem raději i s celou rodinou stáhla do Dubaje a na skandál se mezitím postupně zapomnělo.

Ani po měsících se ale do Čech modelka nevrací, jedinou výjimkou jsou její pracovní cesty. Nadační fond Verešová spolupracuje s několika dětskými domovy a kojeneckými ústavy, kde hvězda pravidelně pomáhá.

Při své poslední návštěvě navštívila Andrea domov v Plané, což také ukázala na svém instagramovém profilu.

Andree Verešové byste 41 let rozhodně nehádali.