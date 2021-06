Pornoskandál i válka s Krainovou: Andrea Verešová a její přešlapy v kariéře

Andrea Verešová si vždy zakládala na své dokonalé image a vyhýbala se mediálním skandálům. Ani přes usilovnou snahu se jim ale nevyhnula. Pojďme si připomenout pár přešlapů, které bývalá miss Slovenska nezvládla uhlídat.

Andrea Verešová se proslavila už v 18-ti letech, kdy získala titul Miss Slovensko 1999 a titul Miss desetiletí. V Čechách se ale dostala do povědomí veřejnosti díky šestiletému vztahu s Jaromírem Jágrem.

Vztah s hokejistou modelce nevyšel, krátce po rozchodu ale potkala svého životního partnera, Daniela Volopicha. V roce 2007 se Verešová za podnikatele provdala. Pár měsíců po svatbě se jim narodila dcera Vanessa a o dva roky později syn Daniel Tobias.

Dvojnásobná maminka se nejen kvůli dětem dlouhé roky vyhýbala mediálním skandálům, zcela se jim ale vyhnout nedokázala.

1. Válka se Simonou Krainovou

Není žádným tajemstvím, že se Andrea Verešová nemusí se svou kolegyní Simonou Krainovou. Tyhle dvě krásky se zkrátka nikdy neměly v lásce, na začátku tohoto roku si ale začaly vyřizovat účty skrze Instagram, kde si vzájemně posílaly vzkazy.

"Až se rozhodnu si nechat upravit prsa, určitě vás o tom budu ráda informovat. Nemám zapotřebí lhát. Nikdy jsem žádné úpravy svého zevnějšku netajila a ani nemusím. Nelžu svým fanouškům jako tady zmiňovaná kolegyně," navezla se Krainová do Verešové.

Boj modelek pak pokračoval, když se fanynka Krainové vyjádřila nelichotivě o postavě Verešové: "Tak to Krainová má lepší figuru," napsala sledující, to už ale slovenskou hvězdu vytočilo do běla. "Musím se smát. Máte to od ní PR zaplacené? Jinak musíte být soudná a vědět, že jste ze sebe vytřepala úplnou hloupost," plivla Verešové své sokyni jedovatou slinu zpět. Obě ženy si pak nejspíš uvědomily, že už nejsou ve věku pro podobné kyber války a spor v tichosti uvadl.

2. Trapas s luxusním vozem

Před lety se Andrea Verešová dopustila pěkného faux pas. Na prezentaci nového vozu značky Audi dorazila v mnohem luxusnějším Bentley, čímž akci úplně zastínila.

"Vyšlo sluníčko a konečně je trochu hezky, tak jsem chtěla provětrat Bentley, se kterým jezdím velmi zřídka. Já ale Audi zbožňuji, v garáži mám dvě," okomentovala modelka Blesku.

Pořadatele ale vytočila ještě tím, že svůj vůz zaparkovala přímo před vchodem do předváděcí haly. "Všechno už bylo plné, než jsem uspala dětičky, tak mi všichni vzali místo na parkování," postěžovala si tehdy modelka.

3. Reklama na alkoholismus

Andrea Verešová má na Instagramu pořádnou základnu fanoušků a tak po vzoru ostatních celebrit propadla světu influencerů. I když si spolupráce pečlivě vybírá, za reklamu na alkohol sklidila pořádnou kritiku.

"Jestli existuje zdravé, dokonce léčivé pití, tak je to určitě tequila z modré agáve. Má blahodárné účinky na organismus. Věděli jste například, že tequila léčí i vysoký krevní tlak, cukrovku, osteoporózu, zrychluje metabolismus a dokonce se po ní hubne," tvrdila dvojnásobná maminka u fotky, kde držela v ruce několik lahví tequily.

Krátce po zveřejnění postu se ale na Verešovou snesla lavina hatů. "Ano, ano, alkohol má fakt blahodárné účinky. Například taková cirhóza, to je slast pro tělo. To už je opravdu přes čáru, za prachy fakt všechno. Proboha!" nebrali si sledující s modelkou servítky. Nakonec celou reklamu ze svého profilu raději vymazala.

4. Falešná porno videa

Asi největší ránou v kariéře modelky byla falešná porno videa, které vypustil loni do světa neznámý kyber útočník. Na videích si dvojnásobná maminka užívala v hotelovém pokoji divokému sexu s manželem Danielem Volopichem a nechyběl ani žhavý striptýz!

Takzvané deep fake video bylo prakticky k nerozeznání od reálného a Verešová za dopadení pachatele nabídla tučnou odměnu.

"S politováním musím konstatovat, že se objevilo video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě i mého manžela. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení a zároveň požádat veřejnost o pomoc v hledání autora a šiřitelů této nechutné videomontáže. Za poskytnutí informací vedoucích k dopadení pachatele nabízíme 50 000 eur," napsala modelka na Instagram. Dodnes ale policie viníka nenašla…