Andrea Verešová je královnou luxusu: Cena šatů, které kdysi oblékla, vyráží dech

Zdroj: Profimedia

Jestli někdo skutečně rozzářil letošní ročník Česko-Slovenského plesu, pak to bezpochyby byla modelka Andrea Verešová. Na věhlasnou událost dorazila v nádherných zářivých žlutých šatech, které z velké části odhalovaly horní část jejího těla, a doplnila je malým modrým psaníčkem. Barvu šatů a kabelky ovšem Verešová nevybrala náhodně. Její image totiž měla i hlubší význam.

Nestárnoucí modelka Andrea Verešová, u které by snad nikdo neuhodl, že letos oslaví své 42. narozeniny, rozhodně ví, jak zaujmout. Na letošním ročníku Česko-Slovenského plesu byla jednou z největších ozdob večera, a to nejen díky svým půvabům, ale také krásným šatům, které oblékla. Zářivě žluté dlouhé šaty, které odhalovaly značnou část jejího hrudníku, působily jako magnet na oči. „Já žlutou barvu miluji. Nikdy jsem takové šaty neměla, protože ještě nikdo nikdy tak krásné šaty nevyrobil. Z mého pohledu je to dost složité. Připomínají mi tulipán, připomínají mi jako,” komentovala výběr šatů Andrea Verešová pro Kafe.cz.

Pro Ukrajinu

Kromě toho, nakolik krásné šaty modelky byly, měla celková její image i jiný význam. Svou róbu totiž Andrea Verešová doplnila ještě tmavě modrou kabelkou, aby vyjádřila podporu Ukrajině. Pomyslnou korunku pak její vizáži nasadily šperky v hodnotě 2,5 milionu korun.

Nešlo přitom zdaleka o jedinou extrémně drahou věc, jakou si kdy modelka vzala na sebe. Vzpomněla si totiž na jednu z módních přehlídek, na níž předváděla šaty, jejichž pořízení si může dovolit skutečně jen málokdo. Kolik taková róba stála? „Asi 2,5 milionu, ony byly celé z kamínků. Ale ony všechny šaty od toho návrháře jsou běžně velmi drahé, ale tyto byly speciální,” zapátrala v čase modelka.

Jednou nohou v Dubaji

Andrea Verešová s rodinou v poslední době moc času v Česku nestrávili a raději dávají přednost Dubaji. Tam se děti modelky dokonce staly členy klubu freestylového snowboardování Spojených arabských emirátů a rozvíjí své sportovní nadání. I když je tedy rodinka na pár měsíců opět v Česku, vypadá to, že léto společně opět prožijí ve svých tolik milovaných Emirátech.