Andrea Verešová si po pornoskandálu zvyká v Dubaji: Nejžhavější fotky modelky!

Zdroj: Instagram

Andrea Verešová loni zažila velice nepříjemný skandál kolem údajně falešných porno videí s její osobou. Od té doby se dvojnásobná maminka uklidila do Dubaje, kde tráví více času než doma. Fanouškům to ale rozhodně nevadí, jelikož pravidelně nahrává velice žhavé fotky z pláže. Pojďte se pokochat do naší galerie, kde jsme pro vás vybrali ty nejlepší záběry dlouhonohé krásky.