Andrea Verešová opět provokuje fanoušky: Sexy křivky zahalila do titěrných šatů

Zdroj: Profimedia

Andrea Verešová je živým důkazem tvrzení, že věk je pouze číslo. Modelka vypadá i po čtyřicítce zkrátka báječně a svým dokonalým tělem se ráda a pravidelně chlubí na sociální síti. Naposledy hvězda provokovala fanoušky v titěrných upnutých šatech s obřím výstřihem.

Andrea Verešová tráví většinu roku na dovolených v cizině a s fanoušky na Instagramu pak sdílí sexy snímky z exotických destinací. Dvojnásobná maminka má i po čtyřicítce dokonalou postavu a nebojí se ji předvádět v leckdy velice provokativních modelech.

Poslední dny si Verešová užívala v poušti, kde prožila dle svých slov nezapomenutelné zážitky.

"Děkuji, že jsem mohla poznat tohle kouzelné místo v samém srdci pouště. Jsou místa a okamžiky, které si zachováme navždy v srdci a budeme na ně rádi vzpomínat. Jsou momenty, které se nedají popsat slovy. Ať nám tyhle vzácné chvíle neutečou, dokud máme čas. Právě čas je to nejcennější, co máme. Proto je krásný zpomalit a užít si blízkost lidí, na kterých nám záleží. Jejich úsměv, pohlazení, objetí, stejně jako nová místa, která navštívíme," napsala modelka na Instagram k jedné z mnoha fotek z posledního "výletu".

Věřím na zázraky

"Věřím, že smích je jediným lékem na zármutek. Věřím, že šťastné holky jsou ty nejkrásnější holky. Věřím, že zítra je nový začátek a věřím v zázraky. A věřím, že láska je silnější než smrt," okomentovala Andrea Verešová snímek, na kterém sedí v podniku kousek od pláže.

"Nejdůležitější je zůstat pozitivní a fit i psychicky. Udržovat si veselou mysl. Žít zdravý životní styl, dělat to, co vás naplňuje, a to tělo držet v kondici," svěřila se nedávno modelka webu Extra, jak si udržuje věčné mládí.

"Každý to má nějak jinak. Mě baví jóga, tím se netajím. K tomu musí člověk dospět věkem, dříve mě to vůbec nebavilo, bylo to pro mě trápení a hrozná nuda. Teď vidím, že mě to baví a prospívá mi to. Dělá mě to pozitivnější, vitálnější," dodala slovenská kráska.

Andrea Verešová opět provokovala fanoušky v sexy šatech s výstřihem