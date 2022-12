Jak šel čas s Andreou Verešovou: Po čtyřicítce vypadá lépe než ve dvaceti

Zdroj: Profimedia

Pro někoho je vzorem a ikonou, pro jiného zlatokopka, která se přisála na bohatého právníka, jehož přízeň si drží vařením v podpatcích a pestrým intimním životem. Ale i její největší odpůrci musí uznat, že Verešová vypadá rok od roku lépe a čas jako by se u ní zastavil.

Andrea Verešová patří mezi nejkrásnější modelky, které Česko a Slovensko za porevoluční léta vyprodukovalo. Sama byla také dlouho podezřívána ze zlatokopectví, když si našla bohatého právníka Daniela Volopicha, o jehož sexuálním apetitu se vypráví romány. Dnes s ním má Andrea dvě krásné děti a páru to i po patnácti letech stále klape, čímž Verešová zavřela pochybovačům pusu.

Když ale začneme od začátku, musíme zavzpomínat na její první lásku s boháčem. Tím nebyl nikdo jiný než sám Jaromír Jágr, pro kterého byla Andrea velkou láskou. Strávili spolu krásných šest let a většina jejich fanoušků si myslela, že je to navždy. Patřili mezi nejkrásnější pár showbyznysu. Aby také ne, Andrea se fotoaparátů rozhodně nebojí a své svůdné tělo a oči šelmy umí dokonale prodat.

První Miss vyhrála Verešová v pouhých patnácti letech

Prvním úspěchem bylo pro Verešovou vítězství v soutěži krásy Miss Žilina a Miss středních škol. Bylo jí pouhých patnáct let. V šestnácti vyhrála Elite Model Look a v sedmnácti odjela pracovat do Paříže jako modelka. Studium dokončila dálkově. V roce 1999 zvítězila v Miss Slovensko a začala se věnovat modelingu naplno. Žila v Paříži, Miláně, Londýně i New Yorku.

Andrea byla tudíž známá už před Jaromírem, ale teprve až jako jeho partnerku ji začala vnímat jako celebritu široká veřejnost. Dali se dohromady v roce 2000. Verešová kvůli němu omezila modeling a doprovázela ho v zámoří při jeho hokejové kariéře. Nakonec se s ním ale kráska rozešla, protože podle ní nebyl hokejista na vážný vztah ještě připravený.

Po boku Volopicha se stala matkou na plný úvazek

Krátce poté potkala ženatého právníka, který se rozvedl a začal s ní žít. Verešová vždy tvrdila, že ona nebyla důvodem rozchodu Volopicha s bývalou manželkou. U něj Andrea našla vše, co hledala a není tedy divu, že právě on je otcem jejích dětí, které modelka miluje nade vše. Vzali se roku 2007 a ještě ten rok se jim narodila dcera Vanessa a o dva roky později syn Daniel. Od té doby se stala hlavně matkou na plný úvazek.

Sice se na nějaké té společenské akci ještě někdy ukáže, ale rozhodně to už není tak často jako dřív. Pečlivě si vybírá. Její stálicí je filmový festival v Karlových Varech, kde je každoročně za hvězdu. Také ji v zimě můžete potkat ve Špindlerově Mlýně, kam ráda jezdí lyžovat v outfitech za desetitisíce. Na sjezdovce ji tedy rozhodně nepřehlédnete.

Zdroje: Sociální sítě, iDnes.cz