Andrea Verešová na plese řekla, jak se udržuje fit: Co jí šaman zkritizoval?

Zdroj: Profimedia

Modelka Andrea Verešová si i po čtyřicítce stále udržuje své dokonalé tělo, které rozhodně nemá zadarmo. Dbá na zdravou stravu a pravidelně cvičí. Zamilovala si hlavně jógu, která nejenže skvěle zpevňuje tělo, ale také čistí duši. Kdysi zkoušela i bikram jógu, jenže s tou její indický učitel úplně spokojený nebyl.

Nestárnoucí modelka Andrea Verešová často na sociálních sítích sdílí snímky svého perfektně vypracovaného těla, za které vděčí nejen vyváženému jídelníčku, ale také své tolik oblíbené józe. Dokonalou postavu ostatně poodhalila i během Česko-Slovenského plesu, kam dorazila v nádherných zářivých žlutých šatech, které daly vyniknout hlavně její horní části těla.

Kritika od šamana

Andrea Verešová sport zbožňuje, přiznala však, že jeden druh jógy jí její indický cvičitel značně zhanil. „Měla jsem takového indického učitele, dá se říct šamana. Byl to učitel jógy. A ten mi bikram jógu doslova zkritizoval. Je to spíš takový evropský hit, ale bikram jóga není úplně zdravá a není pro všechny,” nechala se modelka slyšet v rozhovoru pro kafe.cz, co se od jogína naučila.

„Oni spíš praktikují takovou tu klasickou náročnější jógu, kde se hodně věnují dýchání, meditacím a správnému držení těla. A i já už mám takové své osvojené cviky, u kterých vím, že mě vždy podpoří a dodají mi hodně energie,” dodala ještě, jaká jóga jí vyhovuje nejvíce.

Tajemství krásných šatů

Modelka na Česko-Slovenský ples oblékla nádherné žluté šaty od své oblíbené návrhářky a vypadala naprosto božsky. „Já žlutou barvu miluji. Nikdy jsem takové šaty neměla, protože ještě nikdo nikdy tak krásné šaty nevyrobil. Z mého pohledu je to dost složité, připomínají mi tulipán, připomínají mi jaro,” radovala se Andrea Verešová ze své róby.

Šaty ale měly i další význam. Ke žluté barvě si totiž modelka vzala ještě symbolicky tmavě modrou kabelku, aby vyjádřila podporu Ukrajině. Celou vizáž pak dozdobila vypůjčenými šperky v hodnotě 2,5 milionu korun.