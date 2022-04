Sexy maminka Andrea Verešová: Mateřství není stigma, nic s ním nekončí

Zdroj: Profimedia

Andrea Verešová vypadá i po čtyřicítce dokonale. Nejen, že má tělo bohyně, ale i její líbezný obličej by si přála nejedna žena. Bohatý manžel, právník a krásné děti jsou už jen třešničkou na dortu. Verešová tvrdí, že každá žena, i matka, by o sebe měla dbát a vypadat dobře. Také by dle ní neměla zanevřít na kariéru a sebevzdělávání.

Andrea Verešová je nejen úspěšná slovenská modelka, ale také matka dvou dětí, která se snaží být i příkladnou hospodyňkou. Sice nad jejími fotkami a statusy, kde se svěřuje, jak peče manželovi buchty jen v podpatkách a zástěře, protože i hospodyňka může být přece sexy, zůstává rozum stát, ale budiž. Jak se říká, proti gustu žádný dišputát. A že o sexuální napětí není o Volopichů nouze, to víme všichni. Není to tak dlouho, co jsme se na vlastní oči mohli přesvědčit, jak to u nich v ložnici chodí a že Andrea dělá v podpatkách vlastně úplně všechno.

Pro Andreu je prostě vypadat sexy nutnost, bez které si neumí život představit. Neustále na sobě pracuje, aby vypadala na dvacet, což se jí daří. Není divu, když prý vymetá jednu estetickou kliniku za druhou a nechá do sebe píchat vše, po čem nebude mít vrásky, špeky ani povadlou kůži. Andrea se také ráda vystavuje spoře oděná nebo nahá. Nedávno opět potěšila mužské fanoušky svého Instagramu, když postovala fotku v rouše Evině. Nezapomněla samozřejmě připsat ani hlubokou myšlenku.

Každá žena má právo být sexy

"Je to zvláštne, že ľudia aj v súčastnosti preberajú rôzne archaické názory a predsudky, chovajú sa tak hlúpo pokrytecky a puritánsky! V dnešnej dobe, kedy na nás z internetu, z každého článku, reklamy a videoklipu kričí erotika, nahota, bohužiaľ aj násilie a vulgarita… Akoby žena materstvom skončila tak po profesnej, ako osobnej stránke. Ja som modelka a som na fotenie umeleckých aktov zvyknutá. Pracujem na sebe a som na svoje telo patrične hrdá. Velmi rada sa pozerám a obdivujem aj na iné krásné ženy. Těší ma, keď vidím úspěšnú, sebavedomú matku, ktorá je inšpiráciou! Krásné estetické fotky ženského těla ma neurážajú, práve naopak. Našťastie už nežijeme v dobe kamennej, ani v stredoveku, kedy sa za to upalovalo."

Dále se pozastavovala nad tím, proč kritizují právě ženy a proč jí její postavu a úspěch závidí. Vždyť ona to přece každé sexy a úspěšné ženě přeje a ráda se na její fotky podívá. Je to přece normální a pro herečky a zpěvačky zcela přirozené. Tak proč se za to kritizují matky a modelky!

Nejvíce kritizují ženy

"Mrzí ma, že práve ženy, krásne bytosti rovnakého pohlavia, kritizujú najviac. Prečo považujete materstvo za “stigma”?! Myslíte si, že materstvom pre ženu všetko skončilo a má sa automaticky vzdať svojej kariéry? Podľa vás by už žiadna umelkyňa nesmela od chvíle, kedy má deti pracovať, pretože sa to nepatrí!? A kto to povedal? Pravda je taká, že erotika a nahota je súčasťou šoubiznisu. Potom by už žiadna herečka, speváčka alebo iná umelkyňa nemohla točiť filmy, videoklipy ani reklamy, pretože sú v nich bežne erotické scény, zmyselné tance a nahota."

Také se zamýšlí nad tím, zda jde o jinou situaci, když se jedná o herečku než o modelku či matku. A dle Andrey by se rozhodně nemělo rozlišovat a ke všem by se mělo přistupovat stejně.

"Herečka a speváčka sa na plátne môže vyzliekať a milovať s cudzím chlapom, ale modelka nemôže fotiť umelecké akty? Aký je v tom rozdiel? Mne to príde vo filmovom priemysle dokonca horšie. Ano, som matka a som na to pyšná, ale materstvom som svoj život a prácu neskončila. Nevidím dôvod. Stále je o mňa zo strany klientov a firiem záujem, čo ma teší. A verte mi, že konkurencia je veľká! Každá druhá vás veľmi rýchlo a rada nahradí! Na vrchole sa udržia iba tie najlepšie a najprofesionálnejšie!" ukončila svůj rozhořčený status sexy Verešová.