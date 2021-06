Zpět v plné síle: Andrea Verešová se půl roku po pornoskandálu vrátila do Česka

Zdroj: Profimedia

Chvíli to vypadalo, že se snad už nikdy nevrátí. Po pornoskandálu, kdy se na konci prosince na internetu objevilo video, v němž se žena velmi podobná Andree Verešové oddává milostným hrátkám s mužem, který jako by z oka vypadl jejímu manželovi Danielu Volopichovi, se Verešová sbalila a s celou rodinou odcestovala do daleké Dubaje. Teď už je ale zpět a jak to vypadá, modelka je připravená za kauzou udělat tlustou čáru.