Aneta Krejčíková zůstala bez peněz! "Neumím šetřit," přiznala dvojnásobná matka!

Aneta Krejčíková je už dva a půl roku maminkou na plný úvazek a kvůli koroně je více než rok bez práce. Herečka přiznala, že jí dochází finance a to nebylo vše, co na sebe v nové Nečum na mě show prozradila.

Aneta Krejčíková se proslavila díky seriálu TV Nova Ulice, kde si zahrála roli Gábiny Pumrové. Lukrativní kšeft v nekonečném seriálu ale herečka před několika lety pustila a rozhodla se věnovat více divadelní kariéře.

V roce 2017 se Krejčíková zasnoubila se svým partnerem Ondřejem Rančákem a o rok později se jim narodil syn Benedikt. Ačkoliv hvězda Ulice druhé dítě neplánovala, osud tomu chtěl jinak a pár měsíců po porodu otěhotněla podruhé.

V dubnu 2020 přivedla na svět Krejčíková dceru Antonii a stala se dvojnásobnou maminkou. Po necelých třech letech doma s dětmi se ale herečka nemůže dočkat, až se vrátí do práce.

"Děti jsem nechtěla, ale vznikly z lásky," říká Krejčíková

Aneta Krejčíková už v několika rozhovorech v minulosti přiznala, že ani jedno ze dvou těhotenství nebylo plánované. "Nejde o to, že jsem děti nechtěla, ale že vznikly z lásky," odpověděla herečka na ošemetný dotaz Adolfína.

Péče o dvě děti je pro bývalou hvězdu Ulice pořádně náročná a to obzvlášť v době pandemie.

"Jsou dny, kdy to opravdu nezvládám a nejraději bych někam zalezla. Je to náročné, my nemáme velký byt a jsme rádi, když se občas dostaneme do přírody. Navíc manžel je učitel, takže v jedné místnosti vede se svými žáky distanční výuku a my jsme ve druhé. Není to jednoduché," svěřila se před časem Blesku.

Herečce dochází finance: "Neumím šetřit," přiznává

Stejně jako ostatní umělci je Aneta Krejčíková už déle než rok bez práce a to se začíná podepisovat na její finanční situaci. Z dob, kdy hrála v Ulici, si nic nenašetřila. "Nejsem zrovna šetřivý typ," říká.

"No, peníze mi teď zrovna došly, takže je to pro mě aktuální téma. Na účtu jich teď moc nemám. Já teď vůbec nepracuju, už mi to opravdu chybí. Potřebuju práci finančně i psychicky," nemůže se dvojnásobná maminka dočkat, až se vrátí na pódia.

Krejčíková třetím rokem čeká na svatbu, kvůli starostem s dětmi a nedostatku peněz ale prý veselka zatím není v plánu. "Já si to maluju, akorát mi bylo třicet a nevím, kdy si mě hodlá vzít. Teď to není na pořadu dne, máme malé děti a nějak to asi úplně neřešíme. Uvidíme, až budou starší," prozradila Super.cz.

Krejčíková účinkovala před třemi lety v show Tvoje tvář má známý hlas.

Zdroj: Youtube