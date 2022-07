Stolzová končí jako mluvčí rodiny Gotta, pro Kafe popsala nejkrásnější momenty

Zdroj: Profimedia

Aneta Stolzová, pravá ruka Karla Gotta, po sedmi letech končí jako tisková mluvčí jeho rodiny. Na zpěváka i jeho rodinu nedá dopustit. Co ji vedlo k životní změně a jak na Karla Gotta vzpomíná? To prozradila pro kafe.cz.

Osudová spolupráce

Začátkem tohoto týdne proběhla médii zpráva o tom, že tisková mluvčí rodiny Karla Gotta končí. I přestože zpěvák už dva roky nežije, Aneta měla opravdu hodně práce s projekty, které nesly nadále jeho jméno. "Roky, kdy jsem mohla pracovat pro Karla Gotta, bych jedním slovem zhodnotila jako božské. Slovy se ani nedá vyjádřit, jak moc jsem si ho vážila jako osobnosti, člověka, který měl neustále srdce na dlani a byl slušný k lidem. Nejzásadnějším momentem naší spolupráce byl pro mě jeden květnový večer roku 2015, kdy mi Ivanka s Karlem telefonovali a pozici PR manažerky a tiskové mluvčí mi nabídli. Tím vlastně odstartovaly další zásadní okamžiky mé profesní dráhy,“ vzpomíná Aneta.

Narození dcery

Roky po boku Karla Gotta jí daly do života mnoho krásných okamžiků. "Obrovskou zkušenost, rozhled a vděčnost za to, že jsem mohla pracovat pro tak noblesního člověka. A tu příležitost, otevření dveří do jeho světa, mi dala s důvěrou jeho žena Ivanka,“ nešetří chválou také na manželku Gotta. To, že si s rodinou Karla, a především zpěvákem samotným, opravdu rozuměla dokázal i fakt, že když se jí pár dnů po smrti Gotta narodila dcera, pojmenovala ji na počest zpěváka Amálie Karla.

Nová práce

O práci úspěšná PR manažerka nemusí mít rozhodně obavy, už dva roky se pohybuje i na jiném pracovním postu, kam nyní přesídlí natrvalo. "Skoro dva roky pracuji pro skupinu Albatros Media, v rámci které vedu PR oddělení. A jak by řekl Karel Gott: Chceš-li rozesmát Boha, řekni mu o svých plánech… Takže uvidíme, ale jak říkám já: věci se dějí přesně tak, jak mají…,“ dodala.