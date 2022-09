Aneta Vignerová nemá na smutnění čas: Po rozchodu s Kolečkem je v jednom kole

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová se sice musí srovnávat s odchodem svého bývalého partnera Petra Kolečka, který po rozchodu našel novou lásku v náručí Denisy Nesvačilové, na druhou stranu jí ale na přemýšlení a analyzování celé situace nezbývá mnoho času. Kromě toho, že se snaží, aby měl rozpad vztahu co nejmenší dopad na jejich společného syna Jiříka, si totiž hledá bydlení.

Konec léta nebyl pro Anetu Vignerovou vůbec příznivý. Po třech letech se jí rozpadl vztah s režisérem a scenáristou Petrem Kolečkem. I když sám Kolečko přiznal, že za koncem velké lásky byly dlouhodobé problémy, modelka je podle eXtra.cz přesvědčená o tom, že za rozchod mohla herečka Denisa Nesvačilová, kterou Kolečko přiznal jako svou novou partnerku.

Hlavní je malý Jiřík

Aneta Vignerová a Petr Kolečko společně vychovávají dvouletého syna Jiříka, který je pro ně pochopitelně tou nejdůležitější osobou v jejich životech. Oba se snaží, aby na něj měl jejich rozchod co možná nejmenší dopad. Vignerová však řeší ještě jinou důležitou otázku, a tou je, kde bude se synem bydlet. Rodinný dům, který kdysi spokojená rodinka obývala, patří totiž Kolečkovi.

„Nechci už řešit, co se stalo. Potřebuji tu vychovávat dítě a soustředit se na to, abychom měli zařízené bydlení,” řekla pro zmíněnou redakci Vignerová. „Jsem v našem domě. Ten se taky musí do budoucna řešit. Nejde se jen rozhodnout sbalit si svých pár švestek a odejít,” dodala ještě.

Největší opora

Modelka od rozchodu na sociálních sítích sdílí spoustu snímků právě se synem Jiříkem, který je v porozchodové fázi její největší oporou a důvodem k mnoha úsměvům. I možná proto se modelka snaží zachovávat co nejchladnější hlavu a neblahou situaci, do které se dostala, řeší s klidem a rozumem tak, aby byla aktuální doba co nejsnesitelnější nejen pro ni, ale i pro jejího syna.