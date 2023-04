Nespravedlivý Kolečko: Luxus s Nesvačilovou a chudé líbánky pro Vignerovou

Zdroj: Profimedia

Přestože vztah Petra Kolečka a Denisy Nesvačilové trval jen několik měsíců, stihla spolu dvojice objevovat svět. A rozhodně nešlo jen o nějaké výlety v rámci Evropy. Zato Vignerová si po svatbě s Kolečkem moc sluníčka zatím neužila. Místo exotické svatební cesty vyrazili „jen” do stále ještě chladné Belgie.

Zatímco Aneta Vignerová po rozchodu s Petrem Kolečkem trávila čas hlavně doma se svým synem Jiříkem, scenárista a režisér jezdil se svou milenkou Denisou Nesvačilovou po světě. Podle webu Expres si spolu užili několik exotických dovolených, které byly jako vystřižené z pohádky.

Bílé pláže a průzračné moře

Jeden čas se dokonce spekulovalo o tom, že spolu dvojice vyrazila na ostrov Mauricius. Nakonec se ale ukázalo, že strávili několik dní na Zanzibaru. „Je fajn mít někoho, kdo s vámi na dovolenou letí, je tam s vámi a hraje s vámi žolíky. Stačí mi, když se na mě někdo ráno usměje, dá mi pusu a já ho pak porazím v kartách a vyložím mu z ruky,” usmívala se tehdy v rozhovoru pro Showtime Nesvačilové, která zároveň prozradila, že dříve raději cestovala sama, ale s drahou polovičkou po boku bylo cestování ještě krásnější. Bohužel ale společně strávený čas v zahraničí lásku Kolečka a Nesvačilové nijak neposílal. Ani přes četné dovolené spolu totiž moc dlouho nevydrželi.

Česko a Belgie

Na konci března se totiž Kolečko definitivně vrátil ke své bývalé partnerce Anetě Vignerové a vyrazili spolu na pár dní objevovat krásy Česka. A aby jí ukázal, že to s ní tentokrát myslí vážně, stvrdil lásku manželským slibem. Kdo by ale čekal, že se dvojice následně vydá na romantickou svatební cestu za exotikou, ten by se mýlil.

Po svatbě se totiž přesunuli do Belgie do města Bruggy. Z výletu modelka zveřejnila i několik fotografií a videí. Namísto pochvalných komentářů se ale stále setkává spíše s reakcemi, ve kterých se její fanoušci nedokážou smířit s tím, že dala Kolečkovi další šanci.