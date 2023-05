Nesvačilová se inspiruje Vignerovou: Herečka obměnila šatník po vzoru modelky

Zdroj: Profimedia

Denisa Nesvačilová a Aneta Vignerová jsou vzhledově zcela odlišné. Kudrnatá zrzka se světlou pletí holduje pohodlnému stylu oblékání. Nikdy nepatřila mezi ty, které módní policie na společenských akcích chválila. Zato půvabná dlouhovlasá brunetka Aneta Vignerová patří mezi nejlépe oblékané ženy českého showbyznysu. V posledních týdnech to vypadá tak, že u ní Nesvačilová našla inspiraci.

Po premiéře hry A je to venku! oblékla Denisa oversize oblek v neutrálních tónech. Bylo to jen pár dnů poté, co Aneta Vignerová sdílela na svém Instagramu nové oversize obleky, které si pořídila.

Módní ikona vs. rozverná holka

Miss České republiky 2009 má velmi vytříbený vkus, na každou akci dorazí perfektně sladěná. Nutno zmínit, že i samotný Kolečko vedle modelky dospěl v elegantního muže. Svůj styl promítá Aneta i do spoluprací na Instagramu, patří tak mezi velmi úspěšné a vlivné influencerky. Styl i Instagram naopak pokulhává u Nesvačilové. Ta na sociální sítě přidává velmi málo příspěvků, hlavně od té doby, co se provalil její poměr s Kolečkem. V minulosti měla půvabná zrzka pár placených spoluprací, nyní Instagram plní jen pracovními zážitky.

Extrémní hubnutí

Obě ženy se pyšní perfektní hubenou postavou. Recept na dokonalé tělo mají ovšem zcela odlišný. Aneta Vignerová holduje zdravému stravování, jídla si dokonce sama připravuje. Videa z kuchyně modelky se na jejím profilu objevují skoro každý den. To Nesvačilová nezvládá dle svých slov ani jíst, natož vařit. V posledních týdnech viditelně zhubla na váze. Za vyhublou postavou herečky tak nejspíše stojí stres z rozchodu s Kolečkem. Podobnou situací si prošla už v minulosti. V roce 2017 po rozchodu s Danem Pánkem skončila na kapačkách s pouhými 47 kilogramy.