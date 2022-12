Aneta Vignerová vyslala Nesvačilové vzkaz: Varovala ji před Kolečkem

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová si ještě před pár dny myslela, že s Petrem Kolečkem po několikaměsíční pauze naváže tam, kde skončili, ten dal ale opět přednost herečce Denise Nesvačilové. Navzdory tomu se však zdá, že Vignerová žádné extra zklamání nepociťuje. Naopak ještě svou sokyni v lásce před přelétavým scenáristou varovala.

Aneta Vignerová dala Petru Kolečkovi, který ji v srpnu opustil kvůli herečce Denise Nesvačilové, další šanci. Jenže snažení o obnovení vztahu nemělo zrovna dlouhého trvání. Scenárista dal totiž i napodruhé nakonec přednost Nesvačilové. „Víte co, šance tady byla a byla promarněná. Je to pryč. Nikdo se z toho nehroutí, protože ty věci byly velice bolestný a muselo by se na tom pracovat delší dobu. Velice rychle se to ale zase obrátilo jiným směrem. Já jsem za to nakonec velmi ráda,” uvedla Vignerová na svém Instagramu ve stories. „Nechápu ty dva, je to další zrada. Hrálo se tady na všechny strany,” dodala ještě kráska.

Vzkaz pro Nesvačilovou

Přestože by spousta žen v obdobné situaci dost možná chovala ke své sokyni v lásce antipatie, Aneta Vignerová svým dalším výrokem poměrně překvapila. Skoro se totiž zdálo, že se snaží Nesvačilové otevřít oči.

„Abychom trošku byli v obraze, tady proběhly skoro zásnuby a prodávání baráku a kdesi cosi, abychom si vytvořili svoje nové a pevné zázemí, takže jenom chci, aby, kdyby se na to třeba nějaká dotyčná osoba dívala, která si myslím, že se na to dívat bude, tak aby věděla, s kým má co dočinění. Ještě to bude tvrdý,” prohlásila modelka, která chtěla Nesvačilové ukázat, že její milý to hraje na všechny strany.

Jeden velký zmatek

Petr Kolečko a Aneta Vignerová tvořili pár dlouhé tři roky. Z jejich lásky vzešel syn Jiřík a všichni dohromady působili jako ta nejšťastnější rodinka. Letos v srpnu se však ukázalo, že Kolečko Vignerovou opustil a začal si nový vztah s Denisou Nesvačilovou. Po pár měsících byli ovšem fotoreportéry eXtra.cz Kolečko a Vignerová přistiženi během nočního dostavečníka v jednom z pražských barů, kde se k sobě chovali víc než přátelsky.

Pak začali prohlašovat, jak své lásce dávají další šanci a chtějí žít spolu jako kompletní rodina. Ovšem jen pár dní na to trávil Kolečko volný čas opět s Nesvačilovou. Aneta Vignerová tak musí jen nevěřícně kroutit hlavou…