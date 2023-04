Překvapení po líbánkách? Druhé dítě Kolečka a Vignerové je roztomilost sama

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová a Petr Kolečko jsou po nedávné veselce opět jako dvě hrdličky. Dvojice se ukázala společně na módní show a scenárista své manželce přede všemi teatrálně věnoval pugét květin. V kuloárech se dokonce šušká, že mají novomanželé zaděláno na druhého potomka a tak jsme pro vás vytvořili pomocí umělé inteligence snímek, jak by mohli bratr, nebo sestra malého Jiříka vypadat.

Petr Kolečko svými vztahovými peripetiemi bavil dlouhé měsíce celé Česko. Jeho zálety s herečkou Denisou Nesvačilovou, kvůli které opustil rodinu, nakonec skončily nečekanou svatbou s Anetou Vignerovou.

Umělec se přitom pouhých deset dní před veselkou na radnici ještě vodil na Českých lvech za ruce se zrzavou milenkou a vypadalo to, že boj o jeho srdce vyhrála právě Denisa. Vignerová ale dokázala otci svého dítěte nevěru i veřejné ponížení odpustit a dnes všem předvádí, že manželství berou opravdu vážně.

Přehlídka návrháře Michala Kováčika v pražské Chuchli byla první společenská akce, kde se Petr Kolečko a Aneta Vignerové objevili po jejich tajné svatbě. Scenárista jako správný gentleman své drahé polovičce na závěr akce přede všemi daroval květiny, následně ji před přítomnými fotografy zahrnoval polibky a nehnul se od ní na krok.

Bude mi stačit jedno

Poté, co se Petr Kolečko nečekaně vrhl do chomoutu s Anetou Vignerovou, se začalo spekulovat o těhotenství modelky. Dlouhonohá brunetka navíc zmátla fanoušky volbou svatebních šatů. Na svoji první veselku zvolila bílý kalhotový kostýmek.

Zda to bylo ale kvůli rostoucímu těhotenskému bříšku, to si zatím Vignerová nechává pro sebe. Ještě před dvěma lety ale na otázky druhého dítěte odpovídala spíše neurčitě.

"Já si myslím… Co já bych chtěla? No mně bude možná stačit to jedno. Jsem ze tří dětí a myslím si, že jedináček má taky svoje výhody. Ale uvidíme, třeba se to zlomí," svěřila se tehdy iDnesu. Každopádně pokud by si novomanželé pořídili dalšího potomka, moderní technologie umí vytvořit jeho přibližnou podobiznu. Pokud vás zajímá, jak by mohlo další dítko Kolečka a Vigerové vypadat, najdete ho v naší galerii.

Vignerová si s Kolečkem užila romantické líbánky v Belgii