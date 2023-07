Návrat Vignerové ke Kolečkovi? Staronový vztah provází velká nedůvěra

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová a Petr Kolečko se v půlce března tajně vzali a od té doby se jejich do té bouřlivý vztah poměrně uklidnil. Manželé se věnují hlavně jejich synovi Jiříkovi, přesto jejich vztah ale stále prochází velikou zkouškou. Lidé totiž záletnému scenáristovi jeho hru na vzorného otce od rodiny nevěří.

Aneta Vignerová si lásku Petra Kolečka musela doslova vybojovat. Dlouhé měsíce totiž od ní umělec odbíhal za svou milenkou Denisou Nesvačilovou. Scenárista oběma ženám sliboval společnou budoucnost a veselku, nakonec ale jeho srdce vyhrála dlouhonohá modelka Vignerová, s níž má Kolečko syna Jiřího.

Hrdličky se nakonec tajně vzaly v Českém Krumlově a zrzavé herečce zbyly jen oči pro pláč. Veřejnost je ale ohledně manželství Vignerové a Kolečka velmi skeptická. Jelikož se tvůrce populárního seriálu Most! předvedl jako pořádný nevěrník a lhář, málokdo mu věří, že by dokázal žít pouze pro jednu ženu.

Místo rodinné idylky tak musí Vignerová snášet denně desítky kritických komentářů na adresu svého muže. Celé situaci navíc nepřidala také nedávná scénka, kterou novomanželé ztropili na narozeninách rádia Blaník.

Vyhrála vlastně Nesvačilová

Petr Kolečko a Aneta Vignerová se nedávno ukázali na společenské akci, kde v zákulisí způsobili pořádné pozdvižení. Podle nejmenovaného zdroje Extra se Kolečko choval se arogantně a na Vignerovou přede všemi křičel, že on je autorita a ona ho musí poslouchat.

Následně měl nadávat dokonce i organizátorům a požadoval, ať mu seženou odvoz do Prahy. Situace byla prý natolik vyhrocená, že ke scénce byla údajně přivolána policie. Vignerová pak celou věc zlehčovala a tvrdila, že vlastně o nic nešlo. "Že jsme udělali v backstagi haló, to je nějaká obrovská kauza? To byl náš normálně volnej den, a to si můžeme přece dělat, co chceme. To, že na mě Petr řval, dobrý, tak jsme se tam pohádali, ale to přece neznamená nic," sdělila zmíněnému webu. Fanoušci proto mají jasno a nevěří, že by manželství stálo na pevných základech.

"Já se domnívám že to žádná idylka není a nebude, Vignerová chtěla zvítězit, měla pro to předpoklady, protože s ním má dítě. Podle mě je to ale hysterka, která vyhrála souboj s Nesvačilovou jen nakrátko a jestli není úplně blbá, tak to ví. Vyhrála vlastně Nesvačilová," neberou si komentující s Vignerovou ani Kolečkem servítky.

"Taky tomu nevěřím, tady dělá jaký je hodný, než jí zase sprostě vynadá, jen přetvářka," shodují se kritici. Zda je ale manželství šťastné, nebo se pouze dvojice snaží na sociálních sítích budit dojem idylky a ve skutečnosti je jejich soužití jedna veliká Itálie, to vědí pouze oni dva.

