Těžké časy Anety Vignerové: Horší zrada než od Kolečka

Aneta Vignerová a Petr Kolečko se od svatby snaží žít pokud možno co nejnormálněji, jejich divoká minulost je ale stále dohání. Na záletného scenáristu totiž neustále útočí fanoušci modelky a vytahují jeho románek s Denisou Nesvačilovou. To ovšem není pro Vignerovou vůbec jednoduché a neustálé otvírání starých ran rozhodně není nic příjemného.

Aneta Vignerová opravdu může říct, že si lásku svého manžela Petra Kolečka vybojovala. Scenárista bavil celý národ, když se dlouhé měsíce přeskakoval mezi ní a herečkou Denisou Nesvačilovou, s níž měl milostný poměr. Umělec své dvě ženy vodil za nos a oběma dokonce slíbil veselku.

Nakonec se ale Kolečko rozhodl pro matku svého dítěte a v Českém Krumlově si ji během tajného obřadu vzal za ženu. To bylo pouhé dva týdny potom, co se objevil na červeném koberci ruku v ruce se svou zrzavou hereckou múzou.

Od svatby se novomanželé snaží žít rodinným životem a neplnit už titulku bulvárů dalšími skandály, jejich vztah ale fanoušci neustále zpochybňují a předvídají, že nemá veliké šance na úspěch.

Nevěří mu nos mezi očima

Ačkoliv se Petr Kolečko poslední měsíce tváří jako vzorný manžel, lidé mu tuto pózu zatím příliš nevěří. U každého rodinného příspěvku Anety Vignerové se v komentářích neustále opakují názory, že se přelétavý scenárista nezměnil a brzy jistě opět ukáže svou opravdovou tvář.

"Anetko já bych Vám moc přála štěstí, ale když vidím vašeho muže, nevěřím mu ani nos mezi očima," vzkazují pohledné brunetce. "No nevíme nevíme, ale furt vám to nějak nevěříme…," shodují se v diskuzních vláknech.

"Až na toho debila uprostřed - nádherný," neberou si diskutující s Kolečkem servítky. Každodenní útoky na umělce ovšem vůbec nejsou příjemné pro čerstvou paní Kolečkovou, které je neustále připomínáno, že byla podváděná a její muž nedokázal udržet své vášně a opakovaně ji veřejně ponížil. Podle nedávných událostí ale vztah novomanželů rozhodně není zalitý sluncem, jak se snaží Vignerová vehementně prezentovat na sociálních sítích. Například na narozeninách rádia Blaník se dvojice pohádala a před přítomnými hosty došlo k veliké scéně, během které Kolečko na svou manželku z plných plic ječel. "Že jsme udělali v backstagi haló, to je nějaká obrovská kauza? To byl náš normálně volnej den, a to si můžeme přece dělat, co chceme. To, že na mě Petr řval, dobrý, tak jsme se tam pohádali, ale to přece neznamená nic," sdělila následně Vignerová webu Extra.

Fanoušci Vignerové a Kolečkovi idylku příliš nevěří