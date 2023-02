Aneta Vignerová jen září: V posledních dnech se tulí k tajemnému fešákovi

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová se před několika dny rozhodla utéct z České republiky až do dalekých Spojených arabských emirátů. Tam nejenže čerpá energii ze slunce, ale také léčí své zlomené srdce. A sama na to není. Kromě jejích syna Jiříka jí totiž dělá společnost i tajemný fešák.

Aneta Vignerová si toho v loňském roce vytrpěla opravdu mnoho. Její partner Petr Kolečko jí dal košem a propadl kouzlu Denisy Nesvačilové. Pak se zase chtěl vracet a vztah s Vignerovou obnovovat, aby nakonec stejně padl k nohám zrzavé herečky. Není proto divu, že má Aneta Vignerová všeho tak akorát dost. A tak udělala to nejlepší, co mohla. Utekla z Česka.

Zasloužený odpočinek

Kráska si užívá pobyt v Dubaji plnými doušky. „Máme se božsky,” napsala na sociální síti hned první den dovolené a následně své fanoušky hojně zásobovala dalšími krásnými snímky. Jeden z nich je ale zaujal více než ostatní. Aneta na něm totiž pózovala s neznámým fešákem. „Že by dovolená s novou láskou?” ptala se v komentářích jedna z obdivovatelek modelky. Podle všeho jde ale spíše o modelčina kadeřníka a kamaráda v jednom.

Další rána

Nejenže v loňském roce musela Aneta Vignerová překonat náročný rozchod, ale její bývalý partner pro ni připravil i další „jobovku”. Zatímco Vignerová se za tři roky vztahu zásnubního prstenu nedočkala, Nesvačilová ho dostala po pár měsících randění. „Petr a Denisa si už brzy řeknou ano. Už mají termín. Jsou fakt zamilovaní. Petr je spíš tak trochu proutník, ale do Denisy je blázen a všechno k tomu už chvíli spělo,” uvedl pro eXtra.cz zdroj z okolí páru.

Podle informátora, který promluvil pro Expres, ale ke svatbě nedojde ani tak z lásky, jako spíše z rozumu. „Chce Denisu vytrhnout ze spárů bulváru a zachránit ji před veřejným lynčem. Lidé ji teď berou jako milenku, která rozbila rodinu. Svatba by to mohla celé uzavřít a byl by pro všechny klid. Je to rozumné řešení, něco podobného udělal před lety Pepa Kokta, když si vzal Ornellu, a teď je šťastný,” tvrdí člověk z okolí páru. I tak ale určitě nejde pro Vignerovou o tu nejvítanější zprávu.