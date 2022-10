Aneta Vignerová popsala, jak vychází s Kolečkem: Z velké lásky nezbylo nic

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová rozchod s režisérem Petrem Kolečkem a jeho následné přiznání, že se zamiloval do herečky Denisy Nesvačilové, těžce snášela. Dnes se ale zdá, že je z nejhoršího venku a nepříjemnou situaci se jí daří úspěšně překonat. Navzdory tomu je ale jasné, že kontakt se svým bývalým partnerem nijak nevyhledává.

Aneta Vignerová se snaží rozpad svého vztahu s Petrem Kolečkem zvládat, jak to jen jde. Před několika týdny se společně s jejich synem Jiříkem odstěhovala z Kolečkova domu a našla sobě a synovi vlastní bydlení. „Myslím, že jsem to zvládla celkem rychle, protože určitě nikdo nechce být v toxickém vztahu ve třech a sdílet domácnost s někým, kdo už funguje s někým jiným. Takže z nějakého morálního hlediska to muselo být rychlé,” nechala se modelka slyšet v rozhovoru pro primácký pořad Showtime.

Jde hlavně o syna

Přestože vztah Vignerové a Kolečka neměl šťastný konec, oba se spolu snaží v rámci možností vycházet, aby rozchod měl co nejmenší dopad na jejich syna Jiříka. „Táta je pro něj důležitý, Jiříček má tátu rád. Určitě ho miluje, je na něj zvyklý, takže tohle já mu v životě upírat nebudu a budeme se snažit, já i Petr, aby byl opravdu šťastné dítě, jako je teď. A aby se ho to co nejméně dotýkalo,” vysvětlila Aneta Vignerová.

Syn je také tím jediným důvodem, proč spolu bývalí partneři komunikují. „Vycházíme v rámci našeho syna, to je jediné, co k tomu můžu říct. Že bychom spolu chodili na obědy, tak to nehrozí,” popsala svůj vztah s Kolečkem Vignerová pro super.cz.

Cítí křivdu

Aneta Vignerová se více než přes samotný rozchod nemůže srovnat s tím, jakým způsobem celá situace proběhla. I to je ostatně důvodem, proč jsou její vztahy s režisérem natolik chladné. „Určitě je to nějaká životní prohra, protože přece jenom, když už jsou ve vztahu děti, tak se to bere úplně jiným způsobem. Za další si myslím, že oba to mohli udělat citlivějším způsobem vůči mně, rodině, dětem, protože všichni tři dobře víme, jakým způsobem bulvár funguje a co dokáže napáchat,” povzdechla si modelka.