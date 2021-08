Jsem Petrova ozdoba: Vignerová popsala, jak se připravovala na filmový festival

Zdroj: Kafe.cz

Na filmový festival do Karlových Varů dorazil i režisér Petr Kolečko s partnerkou Anetou Vignerovou. Ta si po delší době odpočinula od malého syna a konečně si užila i čas sama pro sebe. V minulosti pro modelku Vary představovaly spíš pracovní povinnosti, ale nyní je pouhý doprovod. I tak ale nezanedbala přípravy.

Svého partnera podporuje, jak může. „Já jsem tu vždy měla pracovní povinnosti, že jsem tu byla třeba na přehlídce. Teď díky Péťovi jsem spíš taková jeho ozdoba, jelikož on dělá ty filmy, takže on je ten hlavní,“ svěřila se modelka pro kafe.cz.

Byť už ji s Vary nepojí pracovní povinnosti, přípravy nezanedbává. „Probíhá to tak, že se domluvíte se stylistou a jdete něco vybrat. Modelingem se živím, tak bych měla být inspirativní. Člověk se chce líbit,“ přiznává.

V současné době je především mámou, ale k práci se pozvolna vrací. „Já mám výborného agenta, který se o mě stará jako manager a i v rámci sociálních sítí. Přehlídky už jsem taky nějaké měla, ale primární je pro mě syn. Má rok a půl a já si chci užít mateřskou,“ pokračuje.

V mateřství se našla

„Je to nádherné. Zažila jsem novou dimenzi lásky. Já jsem jím naprosto pohlcená. Je to něco nového až nepopsatelného. Je to úplně jiný druh lásky. Je krásné vnímat to, že láska může být ještě hlubší,“ popsala svoje pocity.

„Je velmi živý, všechno zkoumá, ale zároveň je pohodář. Je prostě báječnej,“ pěje na něj ódy. Zda je více po ní nebo po jejím partnerovi, říci neumí. „Já si myslím, že je to on, je to jeho osobnost. To, jaký je, to se ještě uvidí,“ dodává.

Svého syna nade vše miluje, ale jistě je ráda, že si od něj může na pár dní odpočinout. Její partner, režisér Petr Kolečko, je ve Varech s filmem Zbožňovaný a v září se v televizi objeví seriál Osada. Ve Varech mají ale i jiné plány než pracovní. „Chceme si zajít na nějakou večeři a udělat si to hezký. Chtěli jsme i na nějaký film, ale pracovně se to nedá moc skloubit,“ zakončuje povídání Aneta.