Kolečko a Vignerová pořád spolu? Modelka na MDŽ poslala prapodivný vzkaz

Aneta Vignerová na Mezinárodní den žen napsala do stories na Instagramu velice zvláštní vzkaz. Bývalá partnerka Petra Kolečka jakoby v textu narážela na milenku Denisu Nesvačilovou, které se podařilo scenáristu odvést od rodiny.

Milostný trojúhelník Petr Kolečko-Denisa Nesvačilová-Aneta Vignerová sleduje poslední měsíce celé Česko. Přelétavý scenárista se zakoukal do zrzavé herečky a opustil matku svého dvouletého syna Jiříka, tím ale kauza rozhodně neskončila.

Po provalení nevěry se pokoušeli Kolečko s Vignerovou svůj vztah slepit a dokonce prý došlo i na žádost o ruku. Jenže bouřlivý umělec jaksi zapomněl ukončit svůj románek s Nesvačilovou, což se opět dostalo až k rozzuřené Anetě, která se s nevěrníkem opět rozešla.

"Vítězkou" milostného klání se nakonec stala Denisa Nesvačilová, která se s Kolečkem ukázala ruku v ruce na nedávném předávání Českých lvů. Přítomní hosté si ihned všimli, že má Kolečko obrovský obvaz na ruce. K řezným ranám mělo podle něj dojít náhodou, když temperamentní herečka vykládala myčku. Za hádkou, která skončila napadením a příjezdem policie, ale nestál nikdo jiný, než jeho expartnerka Aneta Vignerová.

S Petrem se vídáme kvůli synovi

"S Petrem se vídáme v rámci možností kvůli synovi a myslela jsem, že je to na úrovni. Ale v posledních dnech, co čtu, nebo mi přátelé posílají, o tom začínám pochybovat. Není mi to příjemné," svěřila se Aneta Vignerová Blesku.

Petr Kolečko se měl za ní vypravit po ostré hádce s Nesvačilovou, během které došlo k fyzickému útoku nožem. Denisa si totiž údajně všimla zprávy se žhavou fotkou, kterou svému bývalému partnerovi vysoká brunetka poslala. To herečku rozčílilo natolik, že se na svého miláčka vrhla se zbraní v ruce.

Ačkoliv Vignerová neustále opakuje, že se s Kolečkem vídá jen kvůli synovi, svědectví okolí nám ukazuje trochu odlišnou verzi příběhu. Na MDŽ navíc opět modelka napsala velice zvláštní vzkaz, který jakoby směřoval právě na její sokyni v lásce. "Přeji každé ženě v jakémkoliv věku od batolete až do moudré věčnosti, aby v sobě našly lásku samy k sobě a jedna k druhé, aby našla sílu vidět úspěch jiné ženy pro inspiraci pro sebe. Aby rozuměly, že musí s láskou pečovat o sebe tak, aby mohly pečovat o své blízké. ABY JEJICH SEBEVĚDOMÍ MĚLO SEBEUVĚDOMNĚNÍ. Nechť je krásný nejen tento den drahé ženy," nechala se slyšet Vignerová. Vypadá to, že milostné drama nejspíš ještě není zdaleka u konce a možná budeme ještě překvapeni, jak to nakonec celé dopadne.

Vignerová prý svému ex Kolečkovi pravidelně posílá žhavé fotky