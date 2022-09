Aneta Vignerová se obula do Kolečka: Myslí si, že jí byl s Nesvačilovou nevěrný

Petr Kolečko a Aneta Vignerová

Podle vyjádření Petra Kolečka, které poskytl pro Blesk, by si jeden mohl pomyslet, že vztah režiséra a modelky Anety Vignerové skončil již před nějakou dobou a že herečka Denisa Nesvačilová vstoupila do jeho života až poté, co měl Kolečko s Vignerovou všechno vyřešené. Opak je ale pravdou. Podle modelky to totiž byla právě Nesvačilová, kdo stál za rozpadem několikaletého vztahu.