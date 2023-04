Kolečkovi a Vignerové se hrnou gratulace: Petra Nesvačilová sestřenici zazdila

Zdroj: Profimedia

Aneta Vignerová a Petr Kolečko se potají vzali a jejich náhlá veselka vzbudila pořádný rozruch. Novomanželům na sociální síti popřála celá řada kolegů z branže, včetně Petry Nesvačilové. Herečka tak dala jasně najevo, že rozhodně nestojí na straně své sestřenice a scenáristovy milenky Denisy Nesvačilové.

Zapletený a několik měsíců trvající milostný trojúhelník skončil způsobem, který opravdu čekal málokdo. Petr Kolečko se rozhodl pojmout za manželku Anetu Vignerovou a jeho milenka Denisa Nesvačilová skončila opět psychicky na dně a sama.

"Někdy je v životě potřeba udělat nějaký razantní krok. Proč jsme ho s Petrem udělali, je jen naše věc. Byli bychom radši, kdyby naše rozhodnutí zůstalo déle utajeno veřejnosti, protože jsme ho udělali pro nás dva a našeho syna, pro nikoho jiného. Jsou věci, které o tom všem každopádně víme jen my," vysvětlila modelka na svém Instagramu.

Kolečkovo střídání dvou žen sledoval poslední měsíce prakticky celý národ. K životnímu kroku záletnému umělci ale přesto gratulovali kolegové z branže a nechyběla mezi nimi dokonce sestřenice jeho milenky, Petra Nesvačilová.

Petra Nesvačilová své sestřenici nefandí

Novomanželům Anetě a Petrovi Kolečkovým poblahopřáli na Instagramu například Monika Absolonová, Vendula Pizingerová, Lucie Šlégrová či Matěj Ruppert. Hudebník vzkázal hrdličkám pouze dvě slova: "Držte se!".

Mezi gratulanty pak nechyběla také Petra Nesvačilová, která se svou sestřenicí Denisou není dlouhé roky v kontaktu. Známá herečka svým srdíčkem v komentářích dala jasně najevo, na čí straně barikády vlastně stojí.

Pod příspěvkem se ale hromadí i názory, že Vignerová na svou důvěřivost brzy opět doplatí. "Tak teď přemýšlím nad tím, zda ho opravdu milujete nebo si chcete zvednout sledovanost. Protože tohle normální není. Vím o čem píšu a takový vážný krok by mě nenapadl, ani kdybych ho milovala sebevíc. Tak tedy hodně štěstí! Budete ho potřebovat," píší sledující čerstvé paní Kolečkové a někteří si opravdu neberou servítky.

"Je mi vás líto. Gratuluji Denise, protože pro ni je tohle výhra. Snad se jí otevřou oči a takový chlapa už k sobě nepustí. Ukazovat se pár dní zpátky s jinou a teď se oženit? Pán je opravdový charakter. Divím se, že se pan Kolečko dokáže podívat do zrcadla. Když paní Aneta udělá takový krok, tak je opravdu zoufalá," hodnotí fanoušci šokující krok Vignerové. Modelka ale poslední dobou září štěstím a vypadá to, že si vítězství nad sokyní v lásce skutečně užívá. Všichni teď s napětím očekávají, zda Petr Kolečko už po svatbě přestane odskakovat k zrzavé herečce a opravdu se začne věnovat rodině nebo bude nakonec teatrální veselka pouze zoufalým pokusem o záchranu vztahu s Vignerovou a jejich manželství se brzy rozpadne. To vše ale ukáže až čas.

Svatba Kolečka a Vignerové budí různé otázky