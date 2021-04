Začátek lásky Vignerové a Kolečka: Dohromady je svedl guláš!

Jsou spolu něco málo přes dva roky, září štěstím a vychovávají spolu syna Jiříčka. Modelka Aneta Vignerová a scenárista Petr Kolečko vedle sebe září štěstím. Jejich seznámení však bylo plné úsměvných momentů, možná ale právě proto mezi nimi vznikla láska, která je prošpikovaná humorem jim vlastním.

Poprvé se setkali během natáčení, jiskra přeskočila o pár chvil později. Od začátku ale bylo jasné, že jde o plnohodnotný vztah. Právě i proto se modelka Aneta Vignerová a scenárista Petr Kolečko pár měsíců po seznámení rozhodli, že svou lásku stvrdí miminkem. „S Petrem to bylo hned krásné a intenzivní, proto jsme neviděli žádný důvod proč ne,” nechala se Aneta před časem slyšet pro web iDNES.

Jejich láska vzešla z guláše

Dvojice se často setkávala už během natáčení snímku Masaryk, kde měla Vignerová malou roli. Znovu se potkali na dotočné filmu. Osud tomu asi chtěl, protože na sebe opět narazili při představení Federer - Nadal, ve kterém Petr Kolečko účinkoval. „Tam jsem se ji odvážil nakrmit gulášem,” nechal se scenárista slyšet v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„To byla nádherná scéna. Původně byla domluvená večeře v luxusní asijské restauraci, ale nastala situace takové, že si dali chilli con carne, a to ještě byla poslední porce,” vyprávěl humornou historku Jakub Prachař, který v představení rovněž účinkoval. „Petr se toho jako gentleman ujal a krmil Anetu z plastového talíře,” pokračoval ještě s tím, že Aneta měla příšerný hlad. „A to byl vznik té lásky,” dodal Prachař.

Umí si ze sebe udělat legraci

Pár je známý svým smyslem pro humor, který je ostatně základem každého dobrého vztahu. Přesvědčili o tom i v nedávném rozhovoru pro super.cz. Při otázce na to, jak se jim daří zvládat rodičovskou roli, vytasil Petr skvělou odpověď. „Já to zvládám dobře, Anetka špatně, takže nám z toho vychází, že jako pár tak nějak středně normálně,” vtipkoval scenárista. Slova svého partnera ale nenechala bez povšimnutí Aneta. „Pěkně se na mě vykašlal, s tím třetím dítětem dělá, že nic neumí,” vrátila to Petrovi partnerka i s úroky a poukazovala na to, že má Petr z předchozího vztahu již dva syny.

„Ale ne, myslím, že to zvládáme dobře. Malej je spokojenej a Péťa mi pomáhá. Všechno funguje,” dodala. Vypadá to tedy, že trojice tvoří velmi spokojenou rodinku, která by mohla fungovat jako ukázkový případ lásky a sounáležitosti.

