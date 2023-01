Aneta Vignerová po společném dni se synem plakala, pak napsala krásné vyznání

Zdroj: Profimedia

Modelka Aneta Vignerová už od poloviny srpna, kdy se s ní rozešel režisér Petr Kolečko, neprožívá úplně to nejšťastnější období. I když se v jednu chvíli zdálo, že se vše k dobrému obrátí, záhy přišla další facka. Naštěstí má po svém boku syna Jiříka, který jí je tou největší oporou.

Rozchod, návrat, další zklamání. Pro modelku Anetu Vignerovou je rok 2022 skutečně náročný. Minimálně tedy jeho druhá polovina. Po rozchodu s režisérem Petrem Kolečkem, který před ní dal přednost herečce Denise Nesvačilové, si kráska prošla dost náročným obdobím. To možná ještě umocnil Kolečkův pokus o návrat, který skončil fiaskem a i přes udobřování se režisér nakonec přece jen vrátil k Nesvačilové.

Krásný den se synem

Modelka se ale přes to všechno, co se stalo, snaží usmívat a na celou situaci se dívá s nadhledem. A to nejen kvůli sobě, ale hlavně kvůli synovi Jiříkovi, protože nechce, aby rozchod rodičů nějak zásadně vnímal.

I tak je ale jasné, že je kráska citově vyčerpaná. Nedávno vyrazila se svým synem do kina a přiznala, že i pohádka jí dokázala pořádně rozhodit. „Já už ani do kina nemůžu. Každá pohádka mě rozbrečí. Ale zase ukazuje dětem dobro a zlo… Má to vývoj,” povzdechla si na svém Instagramu ve stories.

Dva mušketýři

Syn Jiřík je v nelehkých časech své mamince tou největší oporou. Dělá ji šťastnou, dokáže ji rozveselit a neustále ji zahrnuje pusinkami a objímáním. „Ano, ty jsi můj největší hrdina. Udělám a udělala jsem, co jsem mohla. Nejsme sice tři mušketýři, ale my dva spolu budeme navždy,” uvedla na sociální síti k videu, na kterém se mazlí se svým synem, a za text přidala dvě červená srdíčka.

Je jasné, že letošní Vánoce nebudou v mnoha ohledech pro Vignerovou úplně nejveselejší, ale může se spolehnout na to, že jí Jiřík dodá potřebnou energii a společně si svátky užijí tak, jak se patří.