Život Angely Lansbury: Syn na drogách, dcera ve vražedném kultu, manžel gay

Zdroj: Profimedia

Smutná zpráva zasáhla všechny fanoušky detektivek. Herečka Angela Lansbury, kterou všichni znají jako proslulou Jessicu Fletcher ze seriálu To je vražda, napsala, zemřela v požehnaném věku, bylo jí šestadevadesát let.

Angelu Lansbury čeští diváci znají především díky roli spisovatelky a amatérské detektivky Jessicy Fletcher ze seriálu To je vražda, napsala. "Děti dámy Angely Lansbury nám se zármutkem oznamují, že jejich matka zemřela pokojně ve spánku doma v Los Angeles dnes, v úterý 11. října 2022 v 1:30 ráno, pouhých pět dní před svými 97. narozeninami," uvedl magazín People.

Lansbury roli Fletcher hrála dlouhých dvanáct let, od roku 1984 do roku 1996. Jeden z nejdelších detektivních seriálů televizní historie navíc roky sama produkovala.

Herečka během své sedmdesát let trvající kariéry získala mnoho dalších televizních, filmových i divadelních rolí. Třikrát byla nominována na Oscara, sošku ale ani jednou nezískala. Hvězda později přiznala, že přes počáteční zklamání byla nakonec ráda, že ocenění nezískala. Lansbury se totiž domnívala, že by to její kariéře mohlo uškodit.

V osobním životě štěstí neměla

Jako mladá se Angela Lansbury provdala za herce Richarda Cromwella. Ten jí dal sbohem jen rok poté, co před oltářem vyslovil ano. Herečka našla na stole lísteček s nápisem "už nemohu dál" a tím zřejmě vztah považoval za uzavřený. Po letech prozradil, že dává přednost mužům.

"Neměla jsem tušení, že si beru homosexuála," řekla Lansbury pro Radio Times. „Viděla jsem v něm atraktivního muže, velmi okouzlujícího člověka – znal každého, byl přítelem Joan Crawford, těch lidí, kteří mě jako mladou herečku fascinovali," pokračovala.

"A on se chtěl oženit, byl mnou fascinován, ale opravdu jen kvůli tomu, co viděl na obrazovce," myslela si. Jejím druhým manželem byl Peter Shaw, který zemřel v roce 2003.

Společně vychovávali tři děti - syna Anthonyho a Davida a dceru Deidre. Dvě z nich se později vymkly kontrole a propadly drogám. Anthony holdoval kokainu a heroinu. Deidre se připojila ke kultu bestiálního vraha Charlese Mansona.

"Byla jednou z mnoha mladých lidí, kteří ho znali - a byli fascinováni. Byl to mimořádný charakter, v mnoha ohledech charismatický, o tom není pochyb," uvedla herečka pro Daily Mail. Anthony i Deidre se později ze svých problémů dostali a začali vést normální život.

Brzy by slavila narozeniny

Angela Lansbury se narodila v roce 1925 v Británii a do USA se přestěhovala s matkou a bratrem z válečného Londýna.

Britská královna Alžběta II. ji v roce 2013 vyznamenala za zásluhy šlechtickým titulem Dáma britského impéria.

Tuto neděli by herečka oslavila 97. narozeniny, oslavy se ale bohužel nedočkala.

"Kromě jejích tří dětí, Anthonyho, Deidre a Davida, ji přežili tři vnuci, Peter, Katherine a Ian, plus pět pravnoučat a její bratr, producent Edgar Lansbury," stojí v prohlášení rodiny.

