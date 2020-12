Angelina Jolie a její tajemství: Krásná poselství skrytá v tetováních

Návrhy, které má Angelina uprostřed zad.

Jedním z tetování je buddhistický chrámový vzkaz, který připomíná jednotlivci, aby miloval sám sebe, zatímco na pravé straně ramene je návrh, který má přinést štěstí a bohatství.

Největší kus uprostřed představuje čtyři kontinenty a klasické elementy zem, vodu, vzduch a oheň. Tetování přidala do sbírky, když byla v Kambodži, kde natáčela film First They Killed My Father. Tetování si na kůži nechala nanést pomocí ocelových tyčí, které byly vybaveny chirurgickou ocelovou jehlou.