Cítila jsem se ztracená, v kleci žít nejde, říká Angelina Jolie

Herečka Angelina Jolie má po těle tetování hned několik. Jedno z nich má pro ni zvláštní význam. „Mám vytetovaný nápis „Modlitba za divokost v kleci drženou v srdci.“ Nechala jsem si to udělat, když mi bylo dvacet. Cítila jsem se ztracená. Byla jsem také neklidná. To pořád jsem. Jela jsem s mámou na večeři autem. Povídala mi o Tennessee Williamsovi a jeho slovech…o té divokosti. Zastavili jsme u salónu, kde mi to vytetovali na levou paži,“ prozradila v rozhovoru pro Harper´s Bazaar Angelina Jolie.