Takhle si kluka nenajde: Angelina Jolie má pro dceru Shiloh drsná pravidla

Zdroj: Profimedia

Šestnáctiletá dcera Angeliny Jolie a Brada Pitta, Shiloh, by ve svém věku určitě ráda prožila svou první lásku, té se ale jen tak nedočká. Tedy alespoň do doby, dokud nad ní bude její matka držet ochrannou ruku. Herečka totiž pro svou dceru nastolila poměrně přísná pravidla, kterých se dospívající dívka musí držet. A žádnému nápadníkovi se asi líbit nebudou.

Herečka Angelina Jolie žije pro své děti. Po ošklivém rozvodu s Bradem Pittem je vybojovala do své péče a snaží se jim být tou nejlepší matkou. Je ale pravdou, že své snažení v některých případech možná už trochu přehání. Angelina se o své děti bojí a chce jim být neustále nablízku. Někdy je to ale na škodu. Své o tom ví její šestnáctiletá dcera Shiloh.

Randit můžeš, ale…

Dospívající Shiloh by si již ráda našla nějakého partnera. V tom ji její matka podporuje, má to ale háček. Protože se Angelina o svou dceru bojí, všude ji doprovází. A to podle webu marca.com i na rande. Když už tedy o Shiloh nějaký chlapec projeví zájem a domluví se na schůzce, Angelina dceři na setkání dělá garde. To proto, aby svou dceru ochránila.

V jednom z rozhovorů sama herečka řekla, že svou dceru a její potenciální nápadníky musí doprovázet za každých okolností. Údajně kvůli tomu, že jsou teenageři nevyzpytatelní, a to hlavně ve věku 16 let. Angelina zkrátka nechce, aby její dcera udělala něco, čeho by později mohla litovat.

Zmatení fanoušci

Počínání starostlivá matky už ale dokázalo mnoho lidí zmást. Když se totiž objevila v jedné kavárně se svou dcerou a sedmadvacetiletým hercem Paulem Mescalem, spousta lidí začala spekulovat o tom, zda s mladým umělcem netvoří Angelina pár. Nakonec se ale ukázalo, že o něj má zájem právě Shiloh, kterou na schůzku maminka doprovodila. Jak se schůzka vyvíjela, se lze jen domnívat. Jasné ale je, že to mladá Shiloh bude mít s hledáním partnera poněkud složitější. Přece jen ne každý stojí o to mít neustále matku své drahé polovičky neustále za zády.