Angie z Like Housu o těhotenství, prvním rozchodu s Kůrkou i dětství bez rodičů

Zdroj: Se souhlasem Angie Mangombe

Angie Mangombe před pár dny oznámila světu radostnou událost. Krásná influencerka, která se dostala do povědomí lidí především účastí v reality show Like House, je těhotná a svého prvního potomka čeká s modelem Josefem Kůrkou, se kterým se předtím rozešla. Zeptali jsme se Angie na důvody rozchodu i na její plány do budoucna.

Jak to bylo s Pepou, proběhl tam rozchod a pak návrat, spojilo vás těhotenství?

Proběhl tam rozchod, bylo to z mojí strany kvůli tomu, že byl na můj vkus až moc starostlivý. Byl úplně jiný, než co jsem měla vztah předtím, takže mě to asi ovlivnilo, nebo spíš představy o tom, jak by měl chlap vypadat. Potom jsme se znovu setkali na společném projektu a tam jsem si uvědomila, že nechci být bez něj a je mi s ním dobře. Takže nás nespojilo těhotenství, ale spíš to, že nám oběma pomohlo trávit čas bez sebe, abychom si hodně věcí uvědomili.

Jak se těšíš na novou mateřskou roli?

Těším se hrozně moc. Tím, že jsem sama vyrůstala bez rodičů, mám teď možnost někomu udělat opravdu hezký život a dát mu všechnu tu lásku, kterou jsem já nedostala. Možná se taky nebudu cítit tak sama a dalo mi to úplně nový smysl života.

Co tvoje pracovní projekty, budeš kvůli mateřství něco odkládat, nebo zvládneš skloubit obojí?

Mám obrovský štěstí v tom, že mám svoji firmu, kterou můžu řídit odkudkoliv, klidně z domova. Co se týká focení nebo zápasení, tak to teď samozřejmě půjde stranou, což mě na jednu stranu mrzí, ale vím proč to dělám a myslím si, že mi to neuteče.

Jaký je Pepa partner?

Pepa je skvělý partner. Je starostlivý, je s ním sranda a navíc máme společný i to, že jsme oba vyrůstali bez rodičů, takže se oba budeme co nejvíce snažit, aby naše dítě dostalo úplně všechnu lásku a všechno co bude potřebovat a my jsme to nedostali. To máme společný a v tom si hodně rozumíme. Teď mě všechny ty věci, který mě na něm štvaly, naopak přijdou skvělý a jsem ráda, že jsem založila rodinu s takovým člověkem.

Říkala si, že ti na něm vadila určitá zženštilost, to se změnilo?

Možná jsem tohle spíš špatně definovala. Tím, že jsem to neznala z toho minulého vztahu, mi přišlo třeba zženštilý, když je někdo moc starostlivý nebo třeba žárlí, což jsem v tom bývalým vztahu opravdu nezažívala. Mohla jsem si dělat co jsem chtěla a nikdo se o mě nezajímal, takže možná i z toho důvodu jsem to takhle brala. Pak jsem se nad tím ale zamyslela a dnes to beru jako přednost.

Jaké máš plány do budoucna?

Kromě mateřství se chci rozhodně věnovat svému podnikání a to i teď po dobu těhotenství. Díky tomu jsem se konečně trochu zastavila a mám čas rozvíjet svoji firmu. Předtím jsem byla hrozně rozlítaná, támhle jsem točila, tu zápasila, desítky různých projektů a pak jsem nestíhala řídit tenhle můj hlavní projekt. Takže teď mám dvě ambice, být dobrá máma a mít prosperující firmu.

Angie těhotenství fanouškům na Instagramu oznámila fotkou z ultrazvuku