Anička Slováčková je v sedmém nebi, po nejhorším období se jí splnil sen

Anička Slováčková má za sebou největší životní boj. Na období léčby rakoviny vzpomíná sice nerada, ale s velikou pokorou. Zpěvačka pravidelně varuje své sledující před smrtelnou nemocí a nabádá k prevenci. Po více než roce starostí a náročné léčby se ale dcera Felixe Slováčka a Dagmar Patrasové zvedla ze dna a podařilo se jí splnit si celoživotní sen.

Anička Slováčková čelila tváří tvář smrti a to ve velice mladém věku. Hvězdě Ordinace v růžové zahradě našli lékaři v prsu nádor a následně ji čekala dlouhá a náročná léčba.

Nakonec Slováčková nad rakovinou zvítězila a nyní chce šířit osvětu a této rozšířené nemoci. Podle hvězdy je základní prevence, kterou spousty lidí zanedbává.

"Dávám vám sem tuhle fotku jako takovou výstrahu, nebo spíš popíchnutí k tomu, abyste na sebe nekašlali a pravidelně se kontrolovali. Holky, kluci, dámy, pánové. Dbejte na svoje zdraví a věnujte si každý měsíc pět minut času na samovyšetření prsou a u mužů navíc i varlat. Zamyslete se celkově nad svým zdravotním stavem a jestli by nebylo moudré začít řešit nějaký zdravotní problém, který už dlouho odkládáte (třeba i z důvodu že máte pocit, že se jedná o nějakou banalitu). Vždycky se vám bude snadněji usínat, když budete vědět, že jste zdraví a v pořádku a co víc, že i vaši nejbližší jsou v pořádku! Proto klaďte na srdce samovyšetření a prevenci i svým nejbližším, pokud na to o ni zapomínají. Vím, že má spoustu z vás strach, ale věřte mi, že je lepší přijít na vážná onemocnění dřív, než později," vzkázala Anička svým sledujícím.

Vždycky jsem si myslela, že na mě koukají skrz prsty

Anička Slováčková je dcerou slavných rodičů, místo aby ale protekce využila, dlouho se snažila této nálepky zbavit.

"Uvnitř jsem si od mala myslela, že mě nebere nikdo moc vážně, koukají se na mě skrz prsty a označují mě všemi možnými názvy, jen ne tak, jak jsem si přála a to jako "zpěvačka"," rozpovídala se na Instagramu.

Slováčková se věnuje herectví i zpěvu, právě hudební kariéra je ovšem pro ni prioritní. O to více se nyní raduje z nečekané nominace do soutěže Zlatý slavík.

Slováčková dostala nominaci do Slavíka: Ani ve snu si to neuměla představit

"To je fakt hustý. Já jsem si asi jen ve snu kdy představovala, že bych mohla být vůbec někdy, někde, s takovýma zpěvačkama, jako díky vám teď jsem. Moc děkuju, fakt. Je zvláštní, jakej šok a zároveň divný klid se mi rozlil po duši, když jsem se tam včera viděla," pochlubila se dojatá Anička svou nominací do hudební soutěže.

Pro Slováčkovou je to v její kariéře zásadní zlom, do této chvíle ji totiž většina lidí vnímalo spíš jako herečku, což může případný úspěch ve Slavíkovi změnit.

Slováčková je z nominace nadšená.