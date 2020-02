Slováčková s rakovinou bojuje optimismem: Vzorem jí byla jiná slavná zpěvačka

Když se dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka dozvěděla, že má rakovinu, její reakce mohla být pro některé překvapivá. „Začala jsem se hrozně smát. Přišlo mi to velmi absurdní, že bych se měla potýkat s něčím takovým. Beru to někdy až moc na lehkou váhu. Tak mě to potkalo a taky mě to zase opustí, ale už to navěky bude mojí součástí,“ svěřila se Slováčková v rozhovoru pro DVTV.