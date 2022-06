První slova o nehodě maminky: Anička Slováčková se pořádně rozohnila

Zdroj: Profimedia

Anna Slováčková se první dny nijak nevyjadřovala k bouračce, kterou způsobila její matka Dagmar Patrasová. Zpěvačce ale nakonec bouchly nervy a na Instagram napsala velice emotivní vyjádření.

Anna Slováčková to v životě nemá jednoduché. Před dvěma lety prodělala rakovinu a do toho musí neustále snášet skandály svých slavných rodičů, Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka.

Ohledně havárie své maminky Dagmar, která navíc odmítla dechovou zkoušku, nechtěla Anička dlouho nic komentovat. Po obdržení nechutné zprávy od neznámého člověka jí ale došla trpělivost. "Je to až moc smutné, že jako dcera stojíte za hovno. Pomlouvat a ubližovat umí každý, ale jako dcera máte stát stůj co stůj za svojí maminkou. Každý, kdo hledá útěchu na dně sklenky, potřebuje pomoc jak psychickou, tak fyzickou, je to jen o čase, toleranci a pokoře. Člověk, když uvidí, že má pro co žít, má se o koho opřít a milující lidi kolem sebe, nebude hledat útěchu na dně sklenice," opřel se pisálek do Slováčkové.

"Díky za vaše podporující zprávy tohoto typu. Díky, že věříte bulváru, jako vždy. Nevíte naprosto nic o tom, co si kdo z nás prožívá, jak to všechno řešíme nebo jak dlouho už se o něco snažíme. Asi jo, asi jsem na tu rakovinu fakt měla radši chcípnout, jak mi spousta z vás taky napsalo. Díky za další krásné probuzení," šokovala zdrcená hvězda Ordinace v růžové zahradě svým vyjádřením na Instagramu.

Slováčková je na dně

Anička Slováčková si krátce po zveřejnění statusu uvědomila, že ho chtěla dát pouze pro omezený okruh přátel a omylem ho sdílela se svými 150 tisíci fanoušky.

"Tohle jsem původně měla jen pro blízké přátele. Ale se*u na to. Protože pak přesně z jedné fotky, kde se usmívám, vznikají zprávy o tom, jaká jsem zrůda a jak stojím jako celej člověk úplně za hovno," okomentovala Anna, která celou situaci špatně snáší.

Den po nehodě navíc nejmenovaný web zveřejnil fotografie, na kterých jde zpěvačka společně se svým kytaristou a usmívá se. Na titulce ze Slováčkové a jejího kolegy udělali zamilované hrdličky, což jí pořádně namíchlo. "Když jste tak v pi**, že vás musí na poslední chvíli odvést váš kytarista na zkoušku. Hodí vás zpátky domů, vystoupíte a už se jen z tý absurdity všeho začnete smát, když v dálce vidíte paparazzi, jak vás fotí. Šimone, támhle nás fotí nějakej *****, to už snad není pravda. Vsaď se, že napíšou, že spolu chodíme," popsala znechucená hvězda své pocity z celého mediálního cirkusu, který se po bouračce její maminky rozjel. Nezbývá, než celé rodině popřát hodně sil.