Anička Slováčková poděkovala svým nejbližším: Maminku Dádu úplně vynechala

Anička Slováčková minulý rok porazila rakovinu prsu a díky svému otevřenému přístupu k nemoci se stala pro mnoho žen a dívek symbolem pro boj s nádorovým onemocněním. Zpěvačka často ráda o těžkých obdobích bilancuje na svém Instagramu, v posledním příspěvku děkovala všem, kdo ji podpořil v době, kdy to nejvíce potřebovala. Ze záhadných důvodů ale Anička vynechala svou matku Dagmar Patrasovou!

Anna Slováčková nedávno oslavila své 26. narozeniny, za sebou toho ale má více, než většina jejich vrstevníků. Zpěvačka si před dvěma lety nahmatala bulku v prsu a následně se jí rozjel kolotoč náročných chemoterapií, kvůli kterým hvězda přišla o vlasy a musela se postavit nejtěžší životní zkoušce.

Slováčková nakonec nemoc porazila a inspirovala svým pozitivním přístupem další ženy a dívky, které si prošly stejnou či podobnou diagnózou.

I když Anička překonala nejhorší období, s fanoušky ráda sdílí i momenty, kdy jí není zrovna do zpěvu. Před pár dny se například svěřila, že se často cítí osamněle.

Neměla jsem na nic sílu, říká Anička

Slováčková se sice snaží fanouškům ukazovat pouze svou usměvavou tvář, přiznává ovšem, že mívá i temné období.

"Dlouho jsem vám tu nenapsala žádné mé vnitřní pochody. Něco inspirativního, nebo k zamyšlení… Pravdou je, že jsem na napsání něčeho inspirativního neměla vůbec sílu. Sama jsem ji poslední dobou nějak těžko sbírala, ačkoli se kolem mě dělo spoustu hezkých věcí. A myslím si, že tlačit tyhle věci na sílu jen proto, aby člověk udělal nějakej příspěvek, je prostě kravina. Ale teď mám v sobě něco, co bych chtěla jen tak napsat, i když se třeba budu opakovat," ozvala se Anna Slováčková svým fanouškům na Instagramu.

Zpěvačka v rozsáhlém textu poděkovala za podporu svému bratrovi Felixovi a přátelům. "Tyhle dvě fotky s bráchou jsem vybrala ilustračně kvůli tomu, že je od sebe dělí necelé 2 roky. A stejně vedle sebe pořád stojíme - v dobrém i zlém. Stejně jako dalších pár přátel kolem mě. Opravdoví přátelé vás nikdy nenechají na holičkách. Pravdou je, že se můžete sem tam hádat, můžete se déle nevidět, ale když dojde na lámání chleba, budou tu pro vás a vy pro ně. Mít kolem sebe takové lidi, je podle mě životně důležité. Každý chceme být někdy sám, urovnat si věci v hlavě apod., ale myslím, že je rozdíl mezi tím být sám a cítit se osaměle." svěřila se Anička, že jí bratr společně s nejbližšími často podržel nad vodou.

Nebuďte na vše sami, vyzývá hvězda své fanoušky

Anna Slováčková ve svém dlouhém proslovu mimo jiné vyzvala své sledující, aby se nebáli si říct o pomoc.

"Když se člověk cítí osaměle, je to jako tápat slepě v propasti. Ale většinou je ta ruka, která nás z ní může dostat nahoru blízko, ačkoliv nám přijde hrozně daleko a sami sebe utápíme v tom pocitu osamění. Ubližujeme si tím a naše hlava začne často vyprodukovávat myšlenky, jakože na nás ostatním nezáleží apod. Ale když jste sami doma a cítíte se tak, aniž byste o tom někomu řekli, jak můžou ostatní vědět, jak se cítíte a co vás trápí? Řekněte jim to! Proto jste přátelé. A v přátelství se nesdílí jen ty pozitivní věci. Přátelé vás obejmou, když brečíte. Přátelé vám oholí hlavu, když je o to poprosíte, protože to sami nedokážete a oni spolknout slzy a budou pro vás silní. Přátelství si musíte hýčkat a starat se o něj jako o kytičku. A když si přijdete z jakéhokoliv důvodu osamělý a cítíte, že se tak cítit nechcete, tak nečekejte na to, až všem telepaticky dojde, že se tak cítíte, protože si vzájemně nedokážeme na dálku číst myšlenky. Ale věřte, že pokud máte přátele, kterým na vás záleží, rádi si s vámi třeba jen popovídají po telefonu, nebo vás uvidí. Nebuďte na všechno sami," uzavřela.

Nešlo ovšem přehlédnout, že v seznamu "nejbližších" chyběla maminka zpěvačky, Dagmar Patrasová. Anička přitom v minulosti opakovaně zmiňovala podporu svého tatínka Felixe Slováčka, o matce ale nepadlo ani slovo. Patrasová navíc chyběla i na nedávném křtu CD skupiny Aura, kde Anička zpívá a na akci dorazil opět jen Slováček. Proč ale Slováčková o své matce nemluví, ani ji nikam nezve, o tom raději zatím mlčí.

Slováčková poděkovala za podporu staršímu bratrovi Felixovi.