Anička Slováčková: Porazila rakovinu, teď zatočí s přebytečnými kily!

Krásná herečka Anička Slováčková je velká bojovnice. Před více než rokem se pustila do drsného boje s rakovinou prsu, který nakonec vyhrála. Sama si však všímá, že se během léčby její tělo změnilo. Proto se rozhodla s tím něco udělat!

Mít nějaké to kilo navíc není žádným prohřeškem. Ukázat ale kypřejší tvary v celé jejich kráse už vyžaduje nutnou dávku odvahy. A tu herečka a zpěvačka Anička Slováčková rozhodně má. Nejen že ji prokázala během boje se zákeřnou rakovinou prsu, nad kterou zvítězila, ale před koncem roku na sociální síti ukázala, jaké změny provedla nemoc na jejím těle.

Špeky na břiše

Anička Slováčková se do sebe tenkrát hodně opřela a s kritikou vůbec nešetřila. „Takhle teď vypadám. Tohle jsem já. Tohle je tělo, které je o několik kilogramů těžší než před celou nemocí. Tohle je tělo, které má celulitidu, špeky na břiše a tři brady. Já vím, že nevypadá dokonale. Nejsem modelka z katalogu,” komentovala svůj vzhled Anička kriticky podle Blesku.

„Tohle tělo mi zachránilo život. A já se stydím za to, kolikrát stojím doma před zrcadlem, brečím a je mi ze sebe špatně, protože nejsem ta drobná, hubená holka, jakou jsem si jako malá vysnila být. Jsem to prostě já. Žena s velkým zadkem, prsy, boky a stehny,” pokračovala ještě Anička. Je více než jasné, že si během složitého období, ve kterém musela svádět nelítostný boj s nemocí, nenašla čas na cvičení. To se teď ale rozhodla změnit.

Zatočí s přebytečnými kily

Anička Slováčková si moc dobře uvědomuje, že je téměř neustále na očích veřejnosti, vrátit se ale zpátky do formy bude pravděpodobně dělat hlavně kvůli svému osobnímu pocitu. Před nedávnem na sociální síti sdílela fotografii v jednodílných plavkách a napsala, že vyráží cvičit. „Jde se protáhnout šunčičky a vynosit nový sportovní úbor,” stálo v popisku.

Anička je zkrátka odhodlaná zatočit s přebytečnými kily, i když je pro ni bezesporu nejdůležitější, že je zdravá a může se konečně s klidem věnovat všemu, co má v životě ráda. „Chci začít znovu aktivně sportovat, mít radost z každého nového pohybu, které mé tělo zvládne, chci ho zaplavit láskou v podobě zdravého jídla. A hlavně o svém těle chci přemýšlet pozitivně,” napsala ještě Anička na sociální síti. Její slova jistě nesou důležité poselství nejen pro ni samotnou.