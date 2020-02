Největší útočiště v boji s nemocí: Tady Anička Slováčková čerpá svou velkou sílu

Mladá zpěvačka Anička Slováčková se může pyšnit, že už ve svém nízkém věku vlastní krásný byt u centra Prahy. Má to nejen blízko k rodičům Dádě Patrasové a Felixi Slováčkovi, ale také si zvát přátele do útulného domova, který si sama zařídila. A teď exkluzivně pozvala i Šíp k sobě domů, s námi se můžete podívat tam, kam se jinak nepodíváte.

Hvězda Instagramu má sice slavné rodiče a mohla by žít v jejich luxusní vile, kde by si užívala pohodlí, ale zpěvačka se rozhodla jinak. Odstěhovala se od maminky Dády Patrasové a koupila si byt svých snů.

Účastnice show Tvoje tvář má známý hlas bydlí kousek od rodičů, takže se mohou každý den navštěvovat. Ale Anička se necítí být osamocená, protože žije se dvěma kocoury, kteří jí dělají společnost místo přítele.

„Jsem velkou milovnicí zvířat a kočky přímo zbožňuju, takže jako spolubydlící byly pro mě jasnou volbou,“ smála se Anička, která si celý krásný byt zařizovala naprosto sama. Místnosti si ozdobila fotkami svých nejbližších, aby je měla pořád u sebe.

„Mám tu i starší fotky, momentky, na které ráda vzpomínám. Když je mi ouvej, mám špatnou náladu, sednu si k nim a koukám na zeď, to mi vždycky pomůže k tomu, aby mi bylo zase dobře,“ prozradila sympatická herečka.

A mluvila jí maminka do výběru nábytku a vybavení? „Ne, nechala to to zcela na mě, moc dobře ví, že bych si do toho nenechala kecat. Ale třeba mi občas řekne, že někde viděla nějaký kousek nábytku jako takový typ,“ rozpovídala se krásná blondýnka.

A ten nádherný výhled, co má z posledního patra domu, kde bydlí. To je opravdový skvost. „Každý je z něj unešený,“ zasmála se Anička. Ta si byt koupila už po celkové rekonstrukci, takže toho moc dodělávat nemohla.

„Ale táta mi říkal, ať si dokoupím klimatizaci, že je to podkrovní byt, že se tam v létě upeču. Smála jsem se tomu, klepala si na čelo, ale teď v těch vedrech jsem se tu opravdu málem uvařila. A to samé s myčkou na nádobí. Nechtěla jsem ji a jak bych jí teď ocenila,“ dodala dcera Dády Patrasové a Felixe Slováčka.

Na to, jak její celý byt vypadá, uvidíte v naší galerii. Šíp byl v každém koutě celého bytu kromě ložnice. „To se omlouvám, ale to je opravdu už moje velké soukromí,“ omluvila se Anička, ale jinak s ničím problém ukázat neměla.