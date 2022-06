Anička Slováčková pomáhá pacientům s rakovinou: Nechci zůstat stranou, říká

Zdroj: Profimedia

Anička Slováčková je nejen hvězdou koncertních pódií a hudebních klubů, ale jak se kafe.cz osobně na vlastní oči přesvědčilo na prezentaci nového charitativního projektu Dortem proti rakovině, i zdatnou cukrářkou. Mezi vařiči, kastroly a kuchyňskými nezbytnostmi se pohybuje jako ve vodě.

„No, zase až tak bych to nepřeháněla. Spíš bych řekla, že jako tady, tak i doma ráda zdobím nejrůznější cukrářské výtvory, aby byly pro oko lákavější, než abych se sama označila za ozdobu kuchyně. Snažím se i v tomhle oboru o zdokonalování a mám pocit, že se mi to docela daří. Navíc tady v uvozovkách tvořím pod dohledem skutečného cukrářského mistra Josefa Maršálka, takže žádný problém,“ se skromností sobě vlastní prozradila Anička.

Co ale, kromě zdobení sladkostí, ráda a s umem vytváří třeba pro návštěvy přátel?

„Když dojde na tvorbu pro lidi, které mám ráda, tak se do díla pouštím s chutí a hodně mi jde třeba taková klasika, kachna se zelím a knedlíkem, ovšem když mi sami prozradí, nač by měli chuť, a vím, že bych to zmákla, jdu i do jiných pochoutek. Osobně, když si sama pro sebe chci něco připravit, nebo vyrazím na jídlo do restaurace, tak se vyhýbám omáčkám a raději jdu do asijských nebo italských jídel,“ informovala nás zpěvačka.

Jak bylo řečeno, Aničku jsme načapali na charitativní akci Dortem proti rakovině, která má za cíl pomáhat onkologicky nemocným dětem a jejich rodinám. Sama si útrapy s touhle zákeřnou nemocí před více než rokem, kdy jí byla diagnostikována rakovina prsu, prožila na vlastní kůži a následně absolvovala náročnou a vítěznou léčbu, takže neváhala ani minutu se téhle akce zúčastnit.

„To je fakt, tady jsem nechtěla a nemohla chybět a stávám se ambasadorskou tohohle projektu. Vím, co toto onemocnění obnáší a co nedobrého s sebou nese a nechci rozhodně zůstat stranou,“ dodala Anička Slováčková a opět se pustila do zdobení dortíků.