Anička Slováčková šla do plavek: Milujte svoje špíčky, diety si strčte do zadku

Anička Slováčková se po prodělané rakovině rozhodla, že bude na svém Instagramu ukazovat realitu, nikoliv pouze naleštěné pozlátko. Herečka se proto odhalila svým sledujícím v plavkách a napsala pár slov o body shamingu.

Anna Slováčková patří mezi celebrity, které na sociálních sítích sdílí reálné příspěvky, nikoliv vyumělkované fotky zkreslené photoshopem.

Dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka se naučila mít se ráda zvlášť poté, co prodělala vážnou nemoc a změnily se její priority.

Slováčková z tohoto důvodu často vytváří statusy a popisky k fotkám, které mají povzbudit další ženy k sebepřijetí.

Zdravý selský rozum bez diet

"Holky už to přichází. Doba póziček a zatáhnutých bříšek na sockách. Jak můžete i vy vidět, já ten svůj zadek, špíčky a stehýnka umím taky nahodit tak, že vypadám skoro jako nějaká modelka. Ale koho by to bavilo držet celou dovolenou? A vůbec, koho by bavilo jet na dovolenou a řešit tam, jak má sedět, ležet a vypadat jen proto, aby vypadal dobře, ale nebyl sám sebou?" ozvala se Anna Slováčková se snímkem od moře. Hvězda Ordinace v růžové zahradě se na dovolenou dostala po několika letech, a proto si ji prý rozhodně nehodlá kazit tím, že by měla řešit nedokonalosti na svém těle.

"Já se dostala k moři po asi čtyřech letech a jediná věc, která mě zajímala, bylo, jestli když přijdu na oběd půl hodiny po startu, tak tam na mě nezbudou pita chleby a dortíky. A tak myslete na to, že tohle léto si musíte hlavně užít. Summerbody a diety, ať si strčí všichni už fakt do zadku. Každej den číst v médiích kdo jak zhubnul, nebo přibral. Kašlete na to! Mějte se rádi a jděte tak příkladem mladším generacím. Ten věčnej body shaming, kterej v nás je hluboko zakořeněnej, nezmizí jen tak. Vždyť je tak krásný to, jak jsme každej jinej. Byla by taková nuda, kdybychom všichni vypadali tak, jak udává právě nějakej trend," rozčílila se Slováčková, která už má všudypřítomné rádoby dokonalosti na sociálních sítích evidentně plné zuby.

"Dbejte na své zdraví - fyzické, ale hlavně i to psychické. Dopřejte tělu sport, zdravou stravu, ale i to, na co máte sakra chuť. Všechno je to jenom o tom, mít v tom nějakej balanc. A mít se rád je jediná cesta k tomu, jak být se sebou spokojený. A když budete milovat i ty svoje špíčky, budou je milovat i ostatní. Pojďme se už hromadně vykašlat na všechny drastický diety a začít si spíš ordinovat zdravej selskej rozum do hlavy. Pohyb. Přírodu. A úsměvy na tváři, protože to je naše nejsilnější zbraň krásy," dodala Anička.

