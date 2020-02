Expert o rakovině u Slováčkové: Jak velký podíl na nemoci mají neshody rodičů?

To, že má rakovinu, Anna Slováčková prozradila sama na svém Instagramu. Chtěla tak předejít spekulacím. Co jí nemoc vyvolalo, je záhadnou. „Teorií vzniku rakoviny je mnoho, jednou z nich jsou třeba genetické dispozice. Může to ale vyvolat i pobyt v prostředí, kde je radioaktivita. Některá onemocnění se v to mohou zvrhnout. Třeba žaludeční vřed se může přetvořit v rakovinové bujení. Typů rakoviny je celá řada. Dnes se obecně uznává tvrzení, že stres a dlouhotrvající frustrace může bujení podpořit,“ vysvětluje nejrůznější příčiny vzniku psychiatr Jan Cimický. Připouští, že zapříčinit to mohlo také mediální působení jejích rodičů.

Slováčkovou zasáhla kauza její maminky Dády Patrasové, která měla bourat silně opilá, tatínek Felix Slováček si pro změnu užívá s mladou milenkou Lucií Gelemovou a vzájemné přestřelky těchto dvou ani nestojí za řeč. Vzhledem k tomu, že jsou oba slavní, musí jim být jasné, že se o ně veřejnost bude zajímat.