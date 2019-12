Rakovina ji nezastaví! Slováčková si ze sebe vystřelila a ukázala růžovou paruku

Kdo by si myslel, že Slováčková propadla depresi poté, co zjistila, že má rakovinu, ten by byl na omylu. Anička se rozhodla, že nemoc porazí a dělá všechno proto, aby se tak stalo. Kromě lékařů jí pomáhá i její nehynoucí optimismus, kterým nakazila široké okolí. Naposledy se veřejnosti pochlubila veselou parukou.