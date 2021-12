Hrdina! Anička Slováčková opěvuje otce, k Patrasové utrousila pár slov

Zdroj: Profimedia

Anna Slováčková v době boje s rakovinou často vyzdvihovala podporu svého otce Felixe Slováčka, svou matku ale ze záhadných důvodů vynechávala. Dagmar Patrasová se nyní rozhodla o vztahu s dcerou promluvit a její slova vás překvapí.

Anna Slováčková minulý rok překonala náročný boj s rakovinou prsu. Zpěvačka onemocněla vážnou nemocí i přes svůj nízký věk, porvala se s ní ale jako lvice a stala se vzorem pro jiné ženy a dívky se stejnou diagnózou.

V pořadu Třináctá komnata Anička velice hezky mluvila o svém otci Felixovi Slováčkovi, na svou matku Dagmar Patrasovou ale tak trochu zapomněla. Později Slováčková přiznala, že ji nemoc sblížila právě s tatínkem.

"Že by tam máma pro mě nebyla, se nedá říct, ale táta byl opravdu non-stop na drátě, vlastně největší podporou. Je blbé to říct, ale díky té nemoci jsme se za ty dva roky opravdu hodně sblížili. Byl to takový můj hrdina. Určitě bych z toho nechtěla mámu vylučovat," svěřila se ahaonline.cz. "Věděla jsem, že táta přijede kdykoliv za svojí malou holčičkou. V nemocnici jsem byla, hlavně když mi kapala chemoterapie nebo po operaci, ale když jsem byla doma, tak mi táta vozil nákup s jídlem a staral se o mě. Povídal si se mnou a byl tam pro mě jak nejlepší kamarád," dodala dcera Dády Patrasové.

Podporovali jsme ji oba

Dagmar Patrasová vnímá vztah se dvou dcerou Aničkou trochu odlišně. Ačkoliv Slováčková o matce mluví spíše chladně a během léčby rakoviny vnímala jako oporu pouze svého otce, Patrasová tvrdí opak.

"My jsme ji podporovali oba. Oba jsme o ni měli samozřejmě strach a oba jsme se snažili být jí oporou," svěřila se eXtra.cz s tím, že to rozhodně nemělo negativní dopad na rodinné vazby.

"My máme s Aničkou nádherný vztah. Já Aničku miluju a ona miluje mě a řekla bych, že teď je velice šťastná," tvrdí Patrasová. "Musím zaťukat, zatím je na tom zdravotně dobře a to je ten nejkrásnější dárek, který jsme mohli jako rodina dostat," uzavřela.

Anička Slováčková je konečně zdravá