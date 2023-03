Anička Slováčková šla s kůží na trh: Plavky odkryly tajné tetování

Zdroj: Profimedia

Anna Julie Slováčková vyrazila poznávat krásy Itálie. Úspěšná herečka a zpěvačka zavítala do oblíbené destinace milovníků zimních sportů Passo del Tonale. I když teploty byly kolem bodu mrazu, nebála se svléknout do plavek.

Půvabná blondýnka spojila pracovní povinnosti s odpočinkem. Na hory vyrazila s přáteli a také s otcem Felixem Slováčkem a starším bratrem. Hudební rodina si střihla v horském středisku dokonce i koncert.Zatímco Felix si s dětmi vydatně užívá, Dáda se po nevydařeném vystoupení v televizi Nova opět stáhla ze sociálních sítí a veřejnosti.

Otužování

Z dovolené sdílí Anička jeden zážitek za druhým. Po prodělané rakovině je vidět, že si naplno užívá života. Radost v očích a úsměv ve tváři je pro představitelku Radky z Ordinace v růžové zahradě naprosto typický. S humorem sobě vlastním sdílela ze sjezdovky videa, na kterých ukazuje svůj lyžařský um. Po sportování si užila i zasloužený relax v podobě jejího oblíbené aktivity - otužování. „Já jsem se začala poprvé otužovat po covidu v roce 2020, kdy mě k tomu přivedl producent naší první desky, abych ji vůbec nějak dozpívala, jelikož to s tím dechem a kašláním po zdravotní stránce teda nebylo úplně easy peasy. Od té doby jsem tomu střídavě propadla a střídavě to nesnášela,“ napsala ke své fotografii, na které pózuje na terase v jednodílných plavkách. Pozorným fanouškům neuniklo, že pod pruhovanými plavkami vykukuje tetování v blízkosti intimních partií.

Zdravé sebevědomí

Talentovaná dcera Dády Patrasové a hudebníka Felixe Slováčka dlouhodobě ukazuje na sociálních sítích autentické fotografie. Nedávno sdílela snímek ve dvoudílných plavkách z dovolené na Kapverdech. Na své tělo je zkrátka Anička velmi hrdá, a to hlavně po prodělané rakovině. Vážná nemoc jí změnila priority. Svoje pocity i fotografie bez filtru sdílí na Instagramu s více než 153 tisícemi sledujícími. "Dbejte na své zdraví - fyzické, ale hlavně i to psychické. Dopřejte tělu sport, zdravou stravu, ale i to, na co máte sakra chuť. Všechno je to jenom o tom, mít v tom nějakej balanc. A mít se rád je jediná cesta k tomu, jak být se sebou spokojený. A když budete milovat i ty svoje špíčky, budou je milovat i ostatní. Pojďme se už hromadně vykašlat na všechny drastický diety a začít si spíš ordinovat zdravej selskej rozum do hlavy. Pohyb. Přírodu. A úsměvy na tváři, protože to je naše nejsilnější zbraň krásy," apeluje na své sledující v jednom ze svých postů.