Anička Slováčková váhu neřeší! V březnu ukázala stehna a inspirovala stovky žen

Zdroj: Profimedia

Anička Slováčková patří mezi celebrity, které se nebojí na sociálních sítích ukazovat reálnou tvář bez filtrů. Zpěvačka nedávno odhalila svou celulitidu a spustila tím vlnu, kterou sama nečekala!

Anička Slováčková minulý rok porazila rakovinu a k nemoci přistupovala od začátku velice otevřeně. Zpěvačka se s ničím před svými sledujícími netajila, nenosila paruku, když přišla kvůli chemoterapii o vlasy a ukázala tak ostatním ženám a dívkám, že i takto vážná nemoc se dá zvládnout s pozitivním přístupem.

Slováčková si dala za poslání ukazovat na sociálních sítích realitu, která se jaksi postupně vytrácí. Anička odmítá filtry a snaží se širší veřejnosti ukázat, že ne vše co vidíme on-line, vypadá stejně i v reálném životě.

Proto v březnu šla dcera Dagmar Patrasové a Felixe Slováčka s kůží na trh a na Instagramu ukázala svou celulitidu na stehnech, se kterou prý bojuje dlouhé roky.

Anička Slováčková svou váhu přestala řešit, celulitidu se učí milovat

"Snad odjakživa bojuju s celulitidou. Ke stehnům se za poslední rok přidala i lýtka, pár míst na břiše, dokonce i na rukou. Upřímně, neměla jsem ji na sobě nikdy ráda. A přes veškerou lásku, kterou se k sobě snažím vybudovat, právě ta k celulitidě je pro mě nejtěžší. Zkusila jsem naprosto všechny možný cesty, jak se jí zbavit. Ale i v době, kdy jsem byla v nejlepší fyzické kondici, tak tam prostě vždycky byla a smála se mi přes zrcadlo. Teď spolu válčíme trochu jinak. Přijala jsem ji. Vím, že tam je a už se na ni tolik nezlobím, je to už tak nějak přirozená věc. A hlavně kdo z nás ženských s ní nikdy neměl problém," napsala na začátku roku Anička Slováčkové k fotce, kde se odhalila v plavkách.

Během léčby rakoviny nabrala hvězda Ordinace v růžové zahradě deset kilo, které se jí částečně podařilo zhubnout, poslední dobou ale prý váhu a kila navíc hodila Anička definitivně za hlavu!

"Dala jsem dolů osm kilo, teď jsem tedy zase dvě přibrala. Ale je léto, grilovačky, pivíčka, to se diety nedrží. Na Vánoce to taky nepůjde. Tak třeba v lednu to přijde," řekla se smíchem webu super.cz.

Ukázat první fotku nebylo lehké

Poté, co Anna Slováčková ukázala svou reálnou postavu v plavkách, začaly se k ní přidávat i další ženy a české celebrity, což ji prý velice těší. "To byl jeden z mých cílů. Aby Instagram viděl reálný svět. A ne nastylované lidi plné filtrů. Mrzí mě, že si pak řada lidí myslí, že to je normální a podle toho hodnotí i reálný život. Jsem ráda, že realitu ukazuje čím dál více lidí," vysvětlila výše zmíněnému webu.

I když udělat první krok nebylo jednoduché, svých rozhodnutí zpěvačka rozhodně nelituje. "Bylo to pro mě těžké. Řeším se od dětství. Od malička o mně vycházely články, že mám kila navíc, že nejsem ta dokonalá holčička té dříve dokonalé rodiny. Musela jsem hodně vyjít ze své komfortní zóny, ale hrozně mi to pomohlo. Nechci si na nic hrát," dodala Anička, která chce v internetové osvětě pokračovat i do budoucna.

Zpěvačka šla s kůží na trh.