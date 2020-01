Anička Slováčková nemá vyhráno: Kvůli RAKOVINĚ ji čeká operace

I přes svůj boj s rakovinou dále točí i zpívá. Momentálně září v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2. „Normálně točím. Mám sice rozjetější linku, takže mám víc natáčecích dní, ale není to náročnější. Nezaznamenávám, že by to bylo náročnější. Je tam jen víc obrazů. Kdyby mi bylo blbě, vyšli by mi všichni vstříc, takže není důvod se stresovat,“ řekla Slováčková.