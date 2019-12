Slováčková kvůli RAKOVINĚ trpí šílenými bolestmi: Víme, co ji drží při životě

Nejprve se snažila svoji nemoc tajit, posléze si řekla, že to nemá cenu a šla s pravdou ven. Zpráva o jejím zdravotním stavu se okamžitě roznesla. To už Anička nastoupila léčbu. „Mám teď za sebou první chemoterapii a před sebou další. A nevím co a jak bude dál a ani nechci říkat, co mě dál čeká. V tom mají jasno doktoři. A já si říkám, že se vždycky může cokoliv změnit (k lepšímu samozřejmě),“ prozradila Slováčková na svém Instagramu. Oporu má zejména v rodině.

„Moje nemoc nás sblížila s mámou a snaží se tu pro mě být maximum času. Táta se taky snaží pomáhat. Dokonce mě vezl na vystoupení a já si z něj dělám legraci, že vypadám jako on,“ svěřila se se smíchem Blesku. Šťastná je ale i z jiné věci.