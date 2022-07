Tvrdá slova Aničky Slováčkové: Rodiče si nevybíráme, mají svůj život

Zdroj: Profimedia

Anička Slováčková se ukázala s novým účesem, nezměnila jen střih vlasů, ale i barvu. Do svých blond vlasů přidala fialovou a růžovou. Vlasy nejsou ovšem jediná změna, kterou na sobě udělala, nechala se potetovat. Kromě jiného promluvila i o rodičích, které nikdy nepřestane milovat i přes jejich výstřelky.

Tetování do sbírky

Diváci Ordinace v růžové zahradě se nemusí bát, že by postava Radky, kterou Anička v seriálu hraje, skončila. Změna vlasů je jen dočasná, barevné tóny zmiznou po pár umytích a Anička pak opět naskočí do natáčení seriálu. Něco jiného to je ale s tetováním, které si nechala vytetovat, to jen tak nezmizí. Její břicho teď zdobí barevné kvítky, které nazvala „moje hluboká zahrada.“ Není to první tetování, které na sobě má. Vybírá si ovšem velmi jemné vzory, které jednoduše skryje pod oblečením. I ona patří mezi ty, kteří po jednom tetování přidávají další a další.

Rodiče ji trápí

Anička si v poslední době užila opět starosti se svou mámou Dagmar Patrasovou, která nedávno bourala auto. Pro Blesk pro ženy se svěřila s tím, že ji excesy jejich rodičů trápí. „Už jsme kolem toho vedli dlouhé debaty. Nejvíc mě štve, že jsem do té kauzy nějakým způsobem zahrnutá. Oni mají svůj život, já mám svůj život. Rodiče si nevybíráme a já je budu milovat i přes ten jejich věčný mediální humbuk. Bohužel s tím ale sama nic neudělám,“ přiznává. Mladičká herečka a zpěvačka si ale dovede od všech problémů odpočinout. Jak ukazuje fanouškům na svém Instagramu, velkou terapií je jí pes nebo dovolená s kamarádkami.