Anička Slováčková o svátcích hostí rodiče, chystá jim vánoční překvapení

Anička Slováčková

Načapali jsme ji na slavnostní otevírací party nového obchodu s elektrem. Tu omrkla nabídku mobilních telefonů, jinde zase třeba nezbytnosti do domácnosti. Že by věnovala vystaveným kouskům příliš velkou pozornost, to ani náhodou. Prostě a jednoduše se prošla letmo a volným tempem kolem regálů a tím její aktivita končila. Zevrubnější exkurzi si prý dopřeje, až bude více času a klidu. To s blížícími se svátky nehrozí.

Aničko, blíží se nejkrásnější období roku, tedy Vánoce, takže jste tu na perspektivní obhlídce případných dárků pod stromeček? „Ale kdepak, jsem tu jako host otvíračky, samozřejmě jsem si to tu prošla, ovšem nákupy neplánuju a ani nemíním utrácet. Letos se nákupní vřavy nezúčastním a s žádnými dárky nepočítám. Ale počkejte, jedna výjimka přeci jen bude, něco vyberu pro synovce, tedy pro bráchovy děti, ale jinak nikomu nic z obchodních nabídek nedám. To ovšem neznamená, že pod stromečkem budou mít moji nejbližší vzduchoprázdno. Jednak každému něco vlastnoručně vyrobím a při tvorbě zapojím i svou fantazii, připravím i nějaké vařené pochutiny, takže ochuzen o vánoční překvapení rozhodně nikdo nebude. Navíc všichni všechno mají, proč je zásobovat zbytečnostmi. Na rodinné poradě jsme rozhodli, že Vánoce jsou hlavně o dětech a pro děti a pro nás dospěláky bude největším dárkem, že se všichni, celá rodina, sejdeme ve zdraví a pohodě u jednoho stolu a budeme moci společně strávit nějaký čas, bavit se a veselit," informovala kafe.cz Anička. Poodhalte trochu tajemna a prozraďte, jak běžně vypadá Štědrý večer u Slováčků? „Většinou se scházíme u mě doma. Já uvařím, usmažím, upeču a rozjedeme hodokvas. Rodiče s bráchou jsou kaproví, já ryby extra moc nemusím, takže si dám normální řízek. Hlavně ujíždím na bramborovém salátu, což je moje velká láska. Jo, a místo rybí polévky dělám kaštanovou. A další program? Několikrát jsem chtěla vyrazit na Půlnoční mši, ale po náporu sladkých i slaných pochoutek, kdy člověk tak trošku přežene stravovací nápor, tak nejsou síly se zvednout a spíš se uvelebí v křesle nebo na kanapi. Uvidím letos, zase bych vyrazila ráda, stejně jako ostatní členové naší rodiny, ale uvidíme. Zatím se to nepodařilo, ale jednou to určitě přijít musí," s úsměvem prozradila Slováčková. Tradičně před Vánoci panuje v domácnostech i uklízecí mánie. V permanenci jsou smetáky, vysavače, hadry a podobné prostředky na vyšperkování obydlí. Co vy, už máte naplánováno zvelebit na slavnostní chvíle byt? „Já nejsem v žádném případě uklízečka na jedno, dvě či tři roční generální úklidy a pak nic. Miluju, když je doma uklizeno a nesnáším bordel. Snažím se cídit byt pravidelně, abych se v něm cítila dobře, stejně jako moji dva kocouři a případné návštěvy. I když jsem pracovně, tedy herecky a pěvecky dost vytížená, vždycky, je-li to potřeba, si čas na zvelebování najdu, takže u mne s očistou obydlí neexistuje žádný problém," dodala na závěr povídání o svých vánočně předvánočních aktivitách Anička Slováčková.