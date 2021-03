Nemám ambice mít děti: Anička Slováčková nevydržela tlak a promluvila o rodině

Sotva Anička Slováčková porazila rakovinu, už čelí kvantu otázek, kdy bude mít konečně děti. I proto se k tomu jednou provždy rozhodla mladá umělkyně vyjádřit. Nevyvrátila, že je někdy mít bude, ale momentálně na to nemá ani pomyšlení.

Anička Slováčková si prošla velmi složitým obdobím, kdy musela docházet na chemoterapii a svojí pozitivní myslí a léčbou rakovinu nakonec porazila. Někteří lidé, jako kdyby to netušili a kladou Aničce velmi nevhodné otázky.

„Už jsem se asi dostala do věku, kdy mi poslední dobou spoustu lidí klade otázky, jestli plánuju dítě, rodinu atd. Hele upřímně, já už si neplánuju ani to, co si dám ráno k snídani,“ naznačila jasně Anička, co si o tom všem myslí.

„Pokaždé, co se na to někdo zeptá, tak ve mně ty otázky dlouho rezonují a říkám si, jestli není něco špatně, že tyhle ambice posledních několik let vůbec nemám (snad i naopak) a jestli mi někdy vůbec ty hodiny začnou taky tikat,“ naznačuje, že prozatím otěhotnět neplánuje.

Slováčková na děti zatím nemá pomyšlení

„Tím se samozřejmě často dostávám do hlubší krize,“ přiznává, že uvažuje, zda je v pořádku nepociťovat biologické hodiny. Doplňuje, že dotazování na mateřství jí není po chuti.

„Je pravdou, že mi tyhle otázky od kohokoliv nejsou vůbec příjemný. Nedokážu si představit, jak musí být těm, co se o miminko opravdu moc snaží a musí furt poslouchat tak kdy, co, už,“ konstatuje.

Raději má kolem sebe zvířátka

„Na psychice člověka to určitě nepřidá, volte tedy slova a otázky ohledně takových témat co nejcitlivěji.

Ale furt si říkám a uklidňuju se tím, že až to bude mít přijít, tak to přijde. Ostatně jako spoustu dalších věcí, co mi takhle do života přišlo,“ věří v osud Anička.

„A čistě upřímně je to jeden z mých největších strachů. I to všechno kolem toho. Maminky, vás obdivuji, jak to zvládáte. Já na to zatím ty koule asi nemám, ale třeba je někdy mít budu. Jste hrdinky každého dne.

Já se tu budu zatím snažit být nejlepší maminkou těm mým chlupatým láskám,“ zakončuje svoje povídání Anička u snímku s kočičkou v náručí.

Po překonání rakoviny natočila Anička Slováčková klip s Pokáčem

