Anička Slováčková promluvila o lásce a vztazích: Padla slova o nové známosti

Zdroj: Profimedia

Herečka a zpěvačka Anička Slováčková si běžně své soukromí přísně střeží a případné dotazy týkající se jejího milostného života nechává bez odpovědi. V rozhovoru pro kafe.cz ovšem kráska udělala výjimku a téma láska alespoň naťukla. Přiznala přitom, že úplně single už tak docela není.

Kdo Aničku Slováčkovou nějaký čas neviděl, určitě by byl z její proměny příjemně překvapený. Herečka a zpěvačka se rozhodla pro radikální změnu účesu, která jí rozhodně svědčí.

„Já jsem prostě cítila, že potřebuji nějakou změnu v životě, a tak jsem si obarvila vlasy. Trošku experimentu, když není přehnaným, rozhodně neškodí. Zavrhla jsem zelenou nebo modrou a obarvila si čupřinu na fialovo a doufám, že se to líbí nejen mně, ale i mým přátelům a kamarádům, prostě všem,“ s úsměvem vysvětlila Anička.

Když už jste se pustila do změn, budou následovat nějaké další?

„Já se snažím vždycky, když se k něčemu podobnému odhodlám, přijít s nějakou novinkou. Především tedy vlasovou a vybírám si takové, řekla bych, takové lehce bláznivé barvy. Teď momentálně netočím nic, takže přišel čas, abych zase na sobě zapracovala a vytvořila si na hlavně něco zvláštního a netradičního. No, co říkáte, povedlo se, že?“ položila otázku Slováčková a z našeho výrazu usoudila, že se opravdu nesekla.

Když už jsme, Aničko, u těch změn, co takhle udělat nějakou takovou tu pořádnou a konkrétně životní. Je něco nebo někdo na obzoru?

„Doufejme, že ano. Ale víc na tohle téma ze mě nedostaneme. Vždyť mne znáte, že o podobných věcech nemluvím a tutlám, co se dá. A nemíním to měnit. Jen to řeknu, že možná je něco na obzoru, a uvidíme, jak se to vyvine,“ s tajuplným úsměvem řekla herečka a zpěvačka.

Dobrá, dobrá, budeme se tedy pídit vlastními silami, takže na závěr naťukněme jedno méně ožehavé téma. Co vy a prázdniny a dovolené?

„Tak to opravdu tutlat nebudu. Prázdniny budou občas pracovní, tedy mám v kalendáři několik vystoupení, ale ve volnu se nikam do zahraničí nechystám. Byli jsme nedávno s rodinou v Turecku, moře jsem si užila a červenec a srpen míním trávit tady doma v Čechách. Tak třeba příští týden jedeme s kamarádkami do rezortu na Lipno a doufám, že si pobyt řádně užijeme. A ještě, než se zeptáte, zda tam nebudou nějací parťáci opačného pohlaví, tak vám řeknu, že vám k tomu nic neřeknu,“ opět s úsměvem a v pohodě dodala Anička Slováčková a tím další diskuse uzavřela.